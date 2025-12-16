快訊

迎耶誕、跨年與元宵 豐原三大燈區明晚點燈今天搶先看

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市府水利局在豐原葫蘆墩公園第三、四區沿岸的軟埤仔溪燈區，以童話、祝願與馬年寓意打造「水光聖誕」、「雪之心境」、「愛之緞帶」及「一飛衝天」四大光景設燈區。圖／台中市水利局提供
台中市府水利局在豐原葫蘆墩公園第三、四區沿岸的軟埤仔溪燈區，以童話、祝願與馬年寓意打造「水光聖誕」、「雪之心境」、「愛之緞帶」及「一飛衝天」四大光景設燈區。圖／台中市水利局提供

迎耶誕、跨年與元宵節，台中市府水利局豐原區設三大燈區，明晚開始點燈到元宵節，各燈區都有特色，水岸飛、雪之心境和雪國耶誕等設計，昨晚試點燈已吸引民眾拍照打卡。

台中市政府水利局以「光之河谷・幸福延續」為主軸，本月12日起陸續點亮台中市綠川興大段、豐原陽明市政大樓、葫蘆墩圳及軟埤仔溪等四大燈區。

台中市水利局長范世億表示，今年冬季光環境由綠川興大段（中市南區學府路至忠明南路）率先於12月12日啟動，以藍白冰河、粉白耶誕、彩色節慶與暖白陪伴等多層次光色，打造長距離光帶「冬日星光流域」。

明晚豐原陽明市政大樓（豐原區陽明街）正式點亮耶誕樹、光瀑布及周邊燈飾，整點搭配飄雪效果，營造浪漫的「雪國耶誕」氛圍。同步亮燈的葫蘆墩圳（豐原區三豐路至三民路段及豐原國小前圓環），以「水岸飛馬・幸福葫蘆墩」為主題，融合耶誕、跨年、情人節與春節等節慶意象，運用飛馬、金色瀑布、願望光束、水岸花都等燈飾元素，透過光影律動展現多層次視覺效果，象徵「願望在豐原升空、幸福在水岸落地」。

位於豐原葫蘆墩公園第三、四區沿岸的軟埤仔溪燈區，以童話、祝願與馬年寓意打造「水光聖誕」、「雪之心境」、「愛之緞帶」及「一飛衝天」四大光景，透過「光X水X倒影」形塑沉浸式散步體驗，吸引民眾於冬夜駐足觀賞。

水利局說明，四大燈區自今年12月起陸續啟動並展至明年3月3日，各燈區亮燈時間依序如下，綠川興大段每日下午5時30分至晚上10時亮燈；陽明市政大樓周邊光環境為周一至周四下午5時30分至晚上10時、周五至周日延長至晚上10時30分；葫蘆墩圳每日下午5時至晚上10時30分；軟埤仔溪光景周一至周四下午5時30分至晚上10時、周五至周日延長至晚上10時30分亮燈。

水利局表示，陽明市政大樓將於明年1月5日推出壓軸亮點「城市IP驚喜亮相」，帶來期間限定的拍照主題。

台中市府水利局在豐原陽明市政大樓正式點亮耶誕樹、光瀑布及周邊燈飾，整點搭配飄雪效果，營造浪漫的「雪國耶誕」氛圍。圖／台中市水利局提供
台中市府水利局在豐原陽明市政大樓正式點亮耶誕樹、光瀑布及周邊燈飾，整點搭配飄雪效果，營造浪漫的「雪國耶誕」氛圍。圖／台中市水利局提供
台中市府水利局在豐原葫蘆墩圳，以「水岸飛馬・幸福葫蘆墩」為主題，融合耶誕、跨年、情人節與春節等節慶意象，打造具節慶氛圍的特色水岸燈帶。記者游振昇／攝影
台中市府水利局在豐原葫蘆墩圳，以「水岸飛馬・幸福葫蘆墩」為主題，融合耶誕、跨年、情人節與春節等節慶意象，打造具節慶氛圍的特色水岸燈帶。記者游振昇／攝影

