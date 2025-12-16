托育人力留才！ 彰化明年起公托人員服務滿一年加薪千元

彰化縣過去公共托育中心不足，近年已陸續增設，今年底止縣內公辦民營的托嬰中心將會有10家共收托348人，招生熱絡；但托育人員普遍薪資偏低，公托月薪能達4萬元相當有限，彰化縣府為穩定公共托育人力，明年起只要在公托服務一年且考績甲等，就會加薪1千元。

彰化市「向陽長照樂活館」新建工程今日動土，規劃興建4層樓建築，結合托嬰、日照與社區活動等功能，預計2027年完工，提供在地居民全齡照顧服務。大樓1樓為社區活動中心，2樓設置社區活動中心及親子館，3樓為托嬰中心，可收托60名未滿2歲幼兒，4樓為日間照顧中心，可服務48位失能、失智長輩。

彰化縣長王惠美表示，工程總經費1億2700萬元，其中中央補助6358萬元、縣府自籌6342萬元，完工後將結合托嬰、長者日照、社區活動與健康促進，成為守護孩子、照顧長輩的重要據點。

彰化縣目前有9家公辦民營托嬰中心，預計年底再增一間，詢問預約人數踴躍；另有54家私立托嬰中心，百分之百加入準公共系統，縣府社會處說，準公共托嬰中心需幫托育人員3年內調薪到3萬3200元，以符合按政府簽約條件。

社會處指出，今年起衛福部針對公共托育機構托育人員起起薪從3萬5485元調高到3萬8011元，彰化縣府為穩定托育人力，明年起只要在公托服務滿一年且考績甲等，就會加薪1千元；托育中心人員普遍工時長，縣府會監督業者落實輪班，中心也可申請優化人力，避免讓托育人員還要做太多行政工作，提高照顧品質。