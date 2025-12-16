南投縣府修自治條例 增設2副縣長、1副秘書長

南投縣議會今天召開臨時會，審議17件提案，包括「南投縣政府組織自治條例」部分條文修正案，將設置副縣長二人、副秘書長一人。議長何勝豐也對財政收支劃分法修正案爭議，中央補助款可能會延遲或縮減，請縣府預作準備妥善調度，不要影響對縣民的政策承諾。

何勝豐說，這次臨時會將審議「南投縣政府組織自治條例」部分條文修正案，縣府將置副縣長二人及副秘書長一人；這項人事調整是配合「地方制度法」修正，希望縣府在核心幕僚任命後，加強跨局、處協調，落實分工合作、提升行政效率，加速推動重大建設及福利政策。

針對立法院通過新版「財政收支劃分法」修正案，行政院表明不副署、不執行，何勝豐提醒，朝野對立恐導致中央補助款延遲或縮減，請縣府預作財務準備，妥善調度資源，避免影響既有政策承諾。

許淑華表示，若年底前與立法院無法協調，將對縣市政府造成重大衝擊。她指出，地方政府先前已被告知，因中央部會明年預算增加，部分補助將取消，且地方配合款比例提高，如今又未依已通過的財劃法撥款，等同地方錢沒拿到，還被扣更多。

許淑華認為，行政院作法最大問題在於破壞預算穩定性，地方無法確認可獲補助金額，施政規畫因此受限，嚴重影響地方治理。她呼籲中央正視朝小野大的政治現實，避免將衝突成本轉嫁地方。

她也強調，縣府不會因中央局勢動盪而影響對縣民的承諾，包括65歲以上民眾健保費由縣府負擔等政策，仍將依既定預算執行，不會延宕施政進度，並將持續向立法院請求，確保行政院如期撥補地方預算。