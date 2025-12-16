清潔隊班長自製撈手機神器水溝救援 還促成25年前同袍意外相逢

台中一對白姓夫妻日前送孩子上學，途中手機竟掉落水溝，這種讓人欲哭無淚的窘境，沒想到夫妻二人向清水區清潔隊求助後，不僅手機完璧歸趙，事後失主白先生更驚喜發現，清潔隊黃班長竟是25年前一同接受新兵訓練的軍中同袍，意外的重逢，讓兩人又驚又喜，直呼「真的太有緣分了」。

12月11日上午9點半，白姓夫妻焦急地衝進清水區清潔隊說，「手機掉進水溝了，怎麼辦？」清潔隊班長黃孟仁二話不說，立刻跟著夫妻倆趕往南華路現場，現場一看當場傻眼，因為發現水溝邊緣被水泥封得密不透風，溝蓋縫隙小得可憐，更別說手伸不進去，連一般工具都使不上力。

但身經百戰的黃班長並未放棄，急中生智地火速返回清潔隊，拿起平時用來清除違規小廣告的伸縮桿，拆掉前端刀片，再用鐵線繞成圓圈後，一支「客製化撈機神器」就這樣誕生了，黃班長立刻拿著自製工具回到現場，小心翼翼地伸入狹窄縫隙，一番耐心操作後，終於把手機從水溝深處撈了上來，幸運的是，手機竟然毫髮無傷，功能完全正常！

手機失而復得，白姓夫妻感激的同時，沒想到白先生越看黃班長越眼熟，一問之下才發現，眼前這位「水溝救援專家」，竟然就是25年前一起在軍中摸爬滾打的同梯戰友，兩人又驚又喜，沒想到一次「撈手機」行動，居然促成25年後的重逢，都說，「真的太有緣分了！」讓原本單純的手機救援故事，增添了幾分溫馨和戲劇性。