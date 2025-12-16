台中連鎖餐飲店食物有蟑螂 食安處錄案稽查

有民眾日前和家人到五花馬台中學士店用餐，吃到一半發現食物中有小蟑螂，嚇到吐出來，店家當場退費並承諾改善。台中市衛生局已錄案，將派員前往稽查，限期未改善將開罰。

媒體報導，有民眾12日和家人到連鎖餐飲店五花馬台中學士店用餐，點了水餃、牛肉捲餅等餐點，吃到一半發現食物中有小蟑螂，立刻吐出來，小孩也受到驚嚇。店家向顧客致歉，表示願重做餐點，客人拒絕，現場已退費。

台中市食品藥物安全處今天透過文字稿說明，有民眾反映在五花馬台中學士店用餐時，餐點內疑似發現病媒案，已完成錄案，並將依程序派員前往現場稽查。

食安處表示，稽查重點將包含餐飲作業環境、食材儲存及病媒防治等食品良好衛生規範準則相關項目；若查獲違規情形，將要求業者限期改善，複查如仍未改善，依食品安全衛生管理法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，若遇到餐飲衛生疑慮，可檢具照片、影片等相關事證，透過台中市政府陳情整合平台進行通報，將儘速依規查處，共同維護餐飲衛生與市民食安。