台中超巨蛋可容納3萬人 地方憂疏散人潮是大問題

台中市規劃在水湳經貿園區興建超巨蛋，採民間自提BOT模式推動，呼應台中「世界棒球之都」，以「公園中的多功能棒球園區」為核心概念設計打造，運動局昨在西屯區公所舉行公聽會，地方居民擔心交通問題，認為超巨蛋至少容納3萬人，目前捷運只有綠線，未來舉辦活動疏散人潮是一大挑戰。

台中「超巨蛋」落腳水湳經貿園區創研一用地，採民間自提BOT的方式，由市府提供土地，業者負責投資、興建與營運，面積約16.35公頃，規劃4萬5000人席位的大型體育與藝文活動場館，提供國內外棒球具國際級賽事標準的比賽場地，呼應台中「世界棒球之都」的美名，同時於球場內導入附設主題旅館，創造嶄新觀賽體驗。

運動局昨天舉行公聽會，到場民眾與專家學者都表達支持，但不少人擔心交通問題。中市議員陳成添說，雖然已有捷運綠線，但在捷運藍線未完工前，要做好接駁工作。地方里長反映，過去在中央公園舉辦跨年晚會，散場周邊交通就塞爆，超巨蛋完工後，大量人潮車潮湧入，勢必要解決疏散問題。

運動局表示，將以提高人潮疏散效能為重要策略，舉辦大型活動時，人流可透過人行步道、大型開放空間等，導引至周邊轉運接駁據點或大型停車場所，避免大量車流集中進出基地。