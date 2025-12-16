聽新聞
水湳轉運中心接國道 3方案納可行性評估
台中市水湳轉運中心預計明年上半年完工，市府交通局昨舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，由於水湳經貿園區重大建設密集，未來車流成長可期，市府主張轉運中心直接銜接國道，避免平面道路打結。
民眾聚焦交通流量、進出動線與周邊衝擊，討論熱烈，可行性研究計畫今年底將送交通部審查，因國道一號正進行拓寬工程，地方都盼中央能盡速同意預留專用車道。
水湳轉運中心工程進度已達95%，交通局說明三種銜接方案，分別為經台74線轉接國道一號、透過中清交流道環狀系統，以及直接銜接國道。三案均納入可行性評估，前兩案需行經多處號誌路口，易受平面交通影響，因此市府傾向採取直接銜接國道方案送中央。
立法院副院長江啟臣昨指出，隨著綠美圖已啟用、台中國際會展中心即將營運，勢必帶來大量人潮與車流，若未及早規畫、有效分流，恐衝擊整體交通運作，呼籲相關單位提前因應，避免問題惡化。
