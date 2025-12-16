聽新聞
藍協調中市長 以不初選為原則

聯合報／ 記者游振昇黃寅余采瀅／台中報導
2026台中市長選戰提前開打，國民黨立委楊瓊瓔（右二）、立院副院長江啟臣（左二）先後宣布參選，民進黨已提名立委何欣純（右一）參選。本報資料照片
2026台中市長選戰提前開打，國民黨立委楊瓊瓔（右二）、立院副院長江啟臣（左二）先後宣布參選，民進黨已提名立委何欣純（右一）參選。本報資料照片

2026台中市長選戰升溫，國民黨立法院副院長江啟臣前天宣布參選，加上已喊話「準備好了」的立委楊瓊瓔，兩強相爭藍營基層焦慮提高。已獲民進黨提名的屯區立委何欣純昨表示，年底將在南屯區成立市政辦公室，準備進攻市區。

對於江啟臣表態，台中市長盧秀燕昨說「很好，恭喜、加油」。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，黨內有2人表態參選2026台中市長，近日黨內會協調，盡量取得共識，以不初選為原則推出「最強人選」，近期就會有結果。

江啟臣前天在大本營豐原宣布參選後，昨天出席地方建設說明會，他說，盧秀燕市長建設台中成為宜居城市，他要讓台中「upgrade（提升）」成為台灣旗艦城市、台灣門面和世界新都市。江強調，身為國民黨員，對台中市有願景與想法，要爭取黨內提名。

豐原區有基層里長挺江，呼籲國民黨中央徵召江啟臣參選。江啟臣昨被問題黨內機制如何決定人選？江回答「就有勞黨中央費心」。

楊瓊瓔昨一早搭高鐵到立院開會，中午又趕回台中跑地方行程，她說，會謙卑傾聽民意。楊瓊瓔曾表示，黨內初選可擴大國民黨支持基礎，盼來場君子之爭，「合作而非對抗」。楊也說，「如果是我贏，立即邀請江副院長加入競選團隊，一起打贏選舉」。

何欣純昨表示，楊瓊瓔、江啟臣都是優秀政治人才，國民黨初選是國民黨家內事，據她了解，江遲不宣布參選，就是考量立院副院長職位，若藍營進入初選，江恐會失去超然與公正。出身舊縣區的她已規畫在南屯區成立「市政辦公室」，近日就會前進市區「開箱」。

針對副院長職務，江啟臣說，黨有黨的機制，目前提名都尚未決定，辭不辭副院長是以後的事，現在不是談這個的時候。熟悉立院生態人士說，副院長非行政首長，參選與辭職無明確強制規定，辭與不辭取決於個人政治判斷；立院前副院長蔡其昌參選台中市長，也未請辭。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，目前黨內適合參選台中市長的人選為創黨主席柯文哲或黨主席黃國昌，最後是否會徵召人選，交由黨中央決定。

台中 江啟臣 楊瓊瓔 盧秀燕

