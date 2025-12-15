彰化光電風能資源充沛 綠能併網量破4GW全台第一

快訊

中央社／ 台北15日電

彰化縣具有充沛風光資源，台電彰化區營業處持續推動提升併網容量等作為，至去年底，彰化縣再生能源併網量突破4GW、居全台第一，今天獲頒國發會第8屆「政府服務獎－社會創新共融獎項」殊榮。

國發會自2018年舉辦「政府服務獎」，至今已邁入第8屆，今天舉行頒獎典禮。

台電透過新聞稿表示，曾以「電力交易平台」獲政府服務獎肯定，今年彰化區處「綠能助力 全民有利－創建友善綠能環境、共享綠能風光」的努力成果，從144個機關中脫穎而出，榮獲「社會創新共融」獎項，由台電總經理王耀庭代表接受行政院副院長鄭麗君頒獎表揚。

台電說明，彰化縣擁有全國極具潛力的光電與風能資源，為使綠能資源有效利用並與全民共享，彰化區處透過提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源等4大面向，積極打造友善綠能環境。

針對提升併網容量，台電指出，彰化區處致力於建置再生能源專用變電所、新增饋線、擴大檢討配電饋線併網能力及定期清查虛占容量等措施，自2021至2024年累計增加配電級併網容量共531.48MW，相當於西部沿海地區約7.6年的平均併網需求。

提升作業流程效率方面，台電表示，彰化區處每月與彰化縣政府召開專案會議，確保各項併網工程如期完成；另向業者推廣饋線餘裕容量查詢系統，以提升資訊透明度；彰化區處亦重視衡平分配再生能源資源，落實「大容量併輸電、小容量併配電」分級分流目標，讓不同類型的設置者都能參與綠能發展。

台電指出，配合政府再生能源規劃進程，於全台打造友善綠電併網環境，已規劃執行太陽光電併網電網工程、離岸風電併網專案工程等，加速綠能發展並強化與地方及產業合作。

彰化 綠能 台電

