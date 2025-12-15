台中第3區合法殯葬業者評鑑出爐 11家獲特優

快訊

中央社／ 台中15日電

台中市政府每年分3大區域輪流辦理合法殯葬業者評鑑，今天舉行頒獎典禮表揚第3區域選出的11家特優、2家優等及8家甲等業者，期許與市府攜手提供家屬更周全協助。

為提升殯葬服務品質並保障消費者權益，台中市政府每年分3大區域輪流辦理合法殯葬業者評鑑。今年針對第3區域（北區、中區、西區）120家禮儀服務業及9家私立殯葬設施進行評鑑，選出11家特優、2家優等及8家甲等業者。

台中市民政局今天舉行表揚典禮暨殯葬業務講習會，由民政局副局長彭岑凱代表市府頒發獎牌，肯定業者投入生命事業的努力與創新，並期許持續精進服務，與市府攜手提供家屬更周全協助。

彭岑凱表示，市府持續推動殯葬革新建設，今年陸續啟用太平、大肚及沙鹿樹葬區，全市樹葬區增至8處；此外，太平與東勢生命紀念館預計明年3月啟用，北屯生命紀念館則規劃於民國116年完工。

生命禮儀管理處長柯宏黛則說，今年評鑑中可見多數業者積極接軌國際ESG發展趨勢，不僅在喪葬儀節中落實性別平權理念，如女兒捧斗、女性封釘等作法，也推動以米代金等環保節葬措施，並結合科技創新服務，展現兼顧人文關懷與永續發展的專業精神。

其中五湖園生命智慧園區奪評鑑「特優」榮譽，更囊括「環保永續獎」、「創新服務獎」、「性別平等獎」及「人文關懷獎」在內的所有特別獎項，總經理雷靜怡表示，每一座獎項都是肯定，更是一份使命，將以更具前瞻的永續策略，回應每一份託付與信任，讓每一段生命記憶都能綻放永恆生命光芒。

