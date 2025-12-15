台菜說台灣故事 米其林入選餐廳膳馨款待國際美后佳麗

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
招牌「椒鹽大元蹄雙拼」外層酥脆、內裡軟嫩，讓國際佳麗們驚艷不已。業者提供
第13屆「Face of Beauty International國際美后選美賽」在台中圓滿落幕，來自美國、日本、泰國、菲律賓、法國、比利時等33國的佳麗們，於賽後行程中造訪台中七期，並在連續6年榮獲《米其林指南》入選餐廳肯定的「膳馨民間創作料理」市政店用餐，透過一桌道地的宴席台菜，感受台灣最真誠的待客之道。

膳馨民間創作料理自2020年起連續6年獲《米其林指南》入選餐廳肯定，是台中台菜料理的指標性餐廳。此次接待國際賽事代表團，膳馨以其擅長的宴席台菜形式，將台灣飲食文化的精髓一「體面與溫度」融合呈現。

此次餐敘以「馨香雅緻八彩祥盤」揭開序幕，色彩繽紛的拼盤，如同為遠道而來的貴客準備的迎賓禮，象徵吉祥與歡迎之意。隨後登場的「放牧黑羽煙燻雞」，展現台灣土雞的獨特風味，「澎湖魚丸海菜羹」以純粹海味帶出台式湯品的樸實韻味，而招牌「椒鹽大元蹄雙拼」外層酥脆、內裡軟嫩的經典脆皮豬腳，更讓初次品嚐台式手路菜的國際佳麗們驚艷不已。

餐桌上陸續呈現的「金沙花圃海大蝦」、「川琦濾辣酸菜魚」、「金華火腿砂鍋飯」等料理，以不同層次的鹹、鮮、酸、香，征服了來自不同文化背景的味蕾。特別是砂鍋飯上桌時漫出的米香，讓所有人都不約而同停下談話，這股飽滿而真誠的香氣，成為跨越文化的共同語言。

「台灣料理最動人的地方，不在華麗，而在於真實。」膳馨副總經理蔡馨誼表示，「我們希望透過這一桌菜，讓來自世界各地的佳麗們感受到台灣待客的方式-慢一點、暖一點、真誠一點。每道菜背後，都藏著這片土地的生活節奏、食材故事與細水長流的情感。」

對於多數初次接觸台灣飲食文化的佳麗而言，這場餐敘呈現了台式款待獨特的「溫暖而不壓迫、精緻卻不矯飾」風格。膳馨團隊細膩的服務，介紹菜餚時的語氣、上菜時的節奏、觀察桌邊反應的默契，讓每位賓客都能自在享受，而非僅是走馬看花的觀光客。

Face of Beauty International是由紐西蘭企業家Mila Manuel，於2012年創辦的年度國際選美賽事，目的在培養年輕女性領袖、推廣國際觀光與文化交流。

台灣連續兩年(2024年高雄、2025年台中)獲選為國際總決賽主辦地，是該賽事創辦以來首次連續在同一國家舉辦，充分展現國際社會對台灣的肯定與信任。

膳馨市政店坐落於台中七期重劃區誠品生活480商場七樓，位處台中新都心核心地段，鄰近台中市政府、台中國家歌劇院等重要地標。寬敞優雅的空間、完善的包廂設施,使其成為接待國際貴賓、舉辦重要宴席的首選場所。

膳馨民間創作料理以「讓膳馨變成您家裡的飯廳」為品牌理念，堅持與友善耕作的在地小農合作，使用具產銷履歷的優質食材，以創新手法詮釋台灣傳統手路菜。自2020年首次入選《米其林指南》以來，已連續6年獲得肯定，成為台中台菜料理的標竿餐廳。

當世界各地的佳麗圍坐在同一桌前，這場餐敘便不只是一頓飯，而是文化、情感與故事的交會。蔡馨誼說，在台灣，一張餐桌可以是最好的外交舞台，而一桌用心準備的料理，就是這片土地送給世界最溫暖的禮物。

33國佳麗們在「膳馨民間創作料理」市政店用餐，感受台灣最真誠的待客之道。業者提供
膳馨民間創作料理自2020年起連續6年獲《米其林指南》入選餐廳肯定。業者提供
台中 料理 文化

