全國首座轉運中心接國道 中市民關心動線和交通量

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通局官員說，目前水湳轉運中心已完工95%，啟用後可整合國道客運、市區公車、捷運、YouBike、計程車等多項運具，成為公共運輸路網重要節點。圖／台中市政府提供
台中市興建中的水湳轉運中心預計明年上半年完工，為增設直接與國道銜接的匝道，市府交通局今舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，民眾關切交通流量以及進出動線等問題，氣氛熱絡。市府交通局長葉昭甫說，年底將完成計畫並送中央審查，盼中央協助增設國道客運專用道，以完善中部公共運輸的路網。

立法院副院長江啟臣上午亦出席，他表示，民眾都希望這裡的交通問題能夠得到有效地紓解，而且能發揮最大的效果。轉運中心附近的公共建設依序完工，像是上周的綠美圖、10月底會展中心也開始營運，都會帶來很多的車輛跟人潮，如果沒有提早來做預想、預判和有效地處理，到時候可能會來不及。

交通局官員向與會者說明，目前轉運中心已完工95%，啟用後可整合國道客運、市區公車、捷運、YouBike、計程車等多項運具，成為公共運輸路網重要節點。也讓未來國道客運進出動線更具彈性，並能強化中部地區整體公共運輸系統。

葉昭甫說，水湳轉運中心緊鄰台74線匝道、環中路地下道及科湳愛琴橋等重要交通設施，呈現多元動線，若經由專用道系統，將能快速銜接國道1號及周邊快速道路，也是全國首件以轉運中心為節點、直接銜接國道的計畫。

與會民眾紛聚焦水湳轉運中心未來的定位、交通流量變化和進出動線等問題，並提出減少周邊車流負擔、強化國道客運便利性、減輕對當地交通衝擊等建議等，交通局皆逐一回應及納入後續規畫的重要參考。

葉昭甫說，水湳轉運中心鄰近台中國際會展中心、綠美圖等重大建設，被譽為交通轉運的黃金級地標，服務來自國內外觀展及轉車人流，商機蓬勃發展可期。他說，期盼中央能予以重視與補助，扶植國道客運發展，共同打造中部具代表性的交通樞紐，提供市民更優質、多元的交通服務。

市府交通局今舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，參加民眾關切交通流量以及進出動線等問題，氣氛熱絡。圖／台中市政府提供
立法院副院長江啟臣上午表示，民眾都希望水湳轉運中心的交通問題能夠得到有效地紓解，而且能發揮最大的效果。圖／江啟臣提供
國道客運 公共運輸 水湳轉運中心

