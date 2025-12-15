彰化和美明將停水23小時 飲料店不賣珍珠、雞排店公告休息

彰化市、和美鎮明天將有約6.1萬戶停水23小時，停水時間自12月16日上午10時起至12月17日上午9時止，另有近2萬戶水壓降低，合計約8.1萬戶受影響。停水消息一出，已有多家餐飲業者提前宣布明天休息，也有連鎖飲料店為節水因應，暫停供應珍珠。

因應鳥嘴潭人工湖下游送水管停水改接工程，彰化與和美停水，自來水公司將在彰化市及和美鎮設置40處臨時供水站。自來水公司第十一區管理處指出，供水站已於周末完成架設，今天上午起陸續注水，民眾可依需求前往取水，工程將全力趕工，力拚提早恢復供水。

停水對各行各業造成衝擊，彰化已有連鎖咖啡店、麵店公告休息一天，也有雞排店指出，炸物後無水可清洗鍋具，難以正常營業，因此決定暫停營業。連鎖飲料店則為節省用水，明天將暫停販售珍珠；彰北運動中心目前泳池及淋浴間暫無限制，將視明天實際用水量再行調整。

今年9月曾因工程需要，造成彰化市及和美鎮部分地區停水37至39小時，當時受影響用戶達8萬1389戶。此次停水規模雖未達當時程度，但仍影響廣泛。自來水公司第十一區管理處表示，未來仍可能因工程需求進行局部停水，目前規畫盡量以其他支援或替代方式因應，降低對民眾與產業的影響。