護1萬3500位里民 中市府與民間助清水南社里守望隊換新巡邏車

台中市清水區南社里守望相助隊車齡近22年，日夜巡邏耗損大，台中市府補助新購巡邏車，今天在清水區公所前廣場舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持交車儀式，感謝守望相助隊無私奉獻，維護地方治安平穩。

吳世緯表示，市府關心里守望相助隊的福利與裝備，延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助為六都最高。

他說市府也會視里隊需求補助新購或汰換巡邏汽、機車，確保隊員能安心執勤。清水區幅員廣大，此次汰換新車提升巡守機動性與效率，進一步強化隊員執勤安全。

台中市議會議長張清照表示，守望相助隊是維護地方治安與社區安全的重要力量，為讓隊員在巡邏時更加安全、便利，他積極向市府爭取相關經費，並結合地方企業資源，共同促成南社里守望相助隊巡邏車汰舊換新。

清水區長蔡慶生表示，地方治安除仰賴警察守護外，也需要在地民力的支援與協助。南社里原巡邏車車齡近22年，為提升隊員巡守安全性，此次斥資總經費76.9萬元添購全新巡邏車，其中市府補助24.5萬元，其餘52.4萬元則由議長、紫雲巖等地方熱心人士共同贊助。

南社里長崔惠國代表里民及里隊隊員，感謝各界共同贊助添購新巡邏車，讓里隊巡守服務持續不中斷。