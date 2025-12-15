聽新聞
影／南投氦氣球樂園明年2月試營運 4類人優先體驗
南投縣政府打造全台首座氦氣球樂園，氦氣球年底抵台，安裝後試運轉查驗，縣長許淑華說，該樂園配合南投燈會預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，優先開放草屯鎮民、縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗。
觀光處今於縣務會議指出，草屯九九峰遊憩園區，園區工程已完竣，廠商進駐裝修中，重要設施「氦氣球」已從法國原廠海運來台，目前已在海上載運中，預計年底前就能抵台，待氦氣球設施運至園區將加緊辦理試運轉檢測安全及查驗作業。
南投縣長許淑華表示，目前氦氣球相關設備已裝船，預計2026年1月中旬即可完成整體建置及組裝，已規畫將搭配每年吸引大量人潮的南投燈會，預計2月開園迎賓，提供全國遊客全新體驗，可望進一步帶動地方經濟效益。
不過在氦氣球樂園園初期，將採試營運模式推動，初步試營運總量管制每日2000人，並且優先開放給草屯鎮民、南投縣民、旅行社及相關觀光公協會優先預約體驗，同步收集意見並進行必要調整，以利後續相關設施流程及行銷推廣改進。
許淑華說，九九峰氦氣球樂園開園，之後將搭配南投燈會活動同步宣傳行銷，縣府期望在明年春節期間，結合氦氣球樂園、南投燈會及其他景點，推出完善的旅遊環境及套裝行程，讓來自全國的遊客及鄉親朋友享有更豐富的旅遊體驗。
