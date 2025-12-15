快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投氦氣球樂園明年2月試營運 4類人優先體驗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，圖為氦氣球示意圖。圖／南投縣政府提供
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，圖為氦氣球示意圖。圖／南投縣政府提供

南投縣政府打造全台首座氦氣球樂園，氦氣球年底抵台，安裝後試運轉查驗，縣長許淑華說，該樂園配合南投燈會預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，優先開放草屯鎮民、縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗。

觀光處今於縣務會議指出，草屯九九峰遊憩園區，園區工程已完竣，廠商進駐裝修中，重要設施「氦氣球」已從法國原廠海運來台，目前已在海上載運中，預計年底前就能抵台，待氦氣球設施運至園區將加緊辦理試運轉檢測安全及查驗作業。

南投縣長許淑華表示，目前氦氣球相關設備已裝船，預計2026年1月中旬即可完成整體建置及組裝，已規畫將搭配每年吸引大量人潮的南投燈會，預計2月開園迎賓，提供全國遊客全新體驗，可望進一步帶動地方經濟效益。

不過在氦氣球樂園園初期，將採試營運模式推動，初步試營運總量管制每日2000人，並且優先開放給草屯鎮民、南投縣民、旅行社及相關觀光公協會優先預約體驗，同步收集意見並進行必要調整，以利後續相關設施流程及行銷推廣改進。

許淑華說，九九峰氦氣球樂園開園，之後將搭配南投燈會活動同步宣傳行銷，縣府期望在明年春節期間，結合氦氣球樂園、南投燈會及其他景點，推出完善的旅遊環境及套裝行程，讓來自全國的遊客及鄉親朋友享有更豐富的旅遊體驗。

九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，圖為氦氣球示意圖。圖／南投縣政府提供
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，圖為氦氣球示意圖。圖／南投縣政府提供
南投草屯九九峰氦氣球遊憩園區模擬圖 。圖／南投縣政府提供
南投草屯九九峰氦氣球遊憩園區模擬圖 。圖／南投縣政府提供
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，優先開放草屯鎮民、縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗。本報資料照
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，優先開放草屯鎮民、縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗。本報資料照
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，優先開放草屯鎮民、縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗。本報資料照
九九峰氦氣球樂園預計明年2月開園，試營運初期採總量管制，每日不超過2000人，優先開放草屯鎮民、縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗。本報資料照

許淑華 南投 景點

延伸閱讀

影／南投縣負債正式歸零 許淑華宣布：明年推出長者健保免費

行政院預算「先通過再談？」 許淑華批卓榮泰邏輯本末倒置

影／鄭麗文到南投參加黨慶 坦言遭遇上任來最艱困考驗

拍到了！飼主疑半夜丟12隻貓屍 議員許淑華：續查釐清細節

相關新聞

影／南投氦氣球樂園明年2月試營運 4類人優先體驗

南投縣政府打造全台首座氦氣球樂園，氦氣球年底抵台，安裝後試運轉查驗，縣長許淑華說，該樂園配合南投燈會預計明年2月開園，試...

冬季營業車汽燃費開始繳納 豐原監理站提醒期限內繳款

114年冬季營業車汽車燃料使用費開徵，繳納期間自12月1日起至12月31日止，台中區監理所豐原監理站提醒營業車所有人，期...

退休警家鄉圓夢 籌建免費運動中心

台中退休警察葉明德（亞布．尤民）前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，喪失自主呼吸能力，靠著意志力重新站起來，在復健過...

民俗專家遭網友辱「神棍」 廖大乙擬提告籲公開道歉

民俗專家廖大乙常從宗教民俗角度分析時事及節令運勢，近期遭網友留言，指他是「又出來騙的神棍」，讓他相當氣憤；他強調，與大眾...

彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月

為迎接耶誕節，彰化縣政府在縣立美術館前廣場打造10公尺高的夢幻聖誕樹，今晚點燈，吸引許多民眾前往感受耶誕氣氛，耶誕樹主燈...

全球極限體能鋼鐵大賽台中登場 盧秀燕為選手打氣：讓世界看見台中

全球極限體能鋼鐵大賽昨日、今日兩天在台中市府廣場舉辦，台中市長盧秀燕今出席賽事，並前往暖身區近距離為選手加油，現場氣氛熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。