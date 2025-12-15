台中Hi8全城開趴啟動 從跨年延續到元宵燈會

快訊

中央社／ 台中15日電

搶攻歲末人潮與商機，台中市長盧秀燕今天啟動「台中Hi8全城開趴」活動，從耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、跨年到明年的中台灣元宵燈會，讓大家感受城市魅力。

台中市政府今天舉辦「台中Hi8全城開趴」活動發布會，盧秀燕與副市長鄭照新等市府團隊在會中宣布，歲末年初將推出8項跨局處指標型活動，從綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、跨年晚會、元旦國旗趴、中台灣燈會，打造台中成為節慶首選城市。

盧秀燕表示，歲末年初，台中推出8大慶典活動，有演唱會、耶誕嘉年華、中台灣元宵燈會，8大盛事迎接大家，就是要拚經濟，搶過年商機，民眾來台中還可以抽大獎，有機會抽中百萬現金、百萬汽車及8家旅館業者提供的總統套房。

在演唱會方面，盧秀燕表示，除了有五月天及頑童外，今年跨年夜更邀請到金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等重量級卡司，陪伴市民迎接新年。

盧秀燕說明，台中購物節原本發票登錄期限到12月25日，特別延長到明年2月3日，並加碼推出新台幣108萬大獎、8組8萬8000元、百萬汽車等獎項。

響應這項活動，台中市觀光旅遊局推出「來台中當總統─台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要來台中住宿，就有機會抽中8家旅館業者提供的總統套房。

想抽中總統套房，觀旅局說，活動期間共有2階段，第1階段於「台中通APP」登錄114年12月26日到115年2月3日的旅宿業消費發票或收據；第2階段則是115年2月15日到3月3日到中央公園參觀中台灣元宵燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook（臉書）抽獎貼文留言區即可參加抽獎。

演唱會 盧秀燕 台灣燈會

相關新聞

影／南投氦氣球樂園明年2月試營運 4類人優先體驗

南投縣政府打造全台首座氦氣球樂園，氦氣球年底抵台，安裝後試運轉查驗，縣長許淑華說，該樂園配合南投燈會預計明年2月開園，試...

冬季營業車汽燃費開始繳納 豐原監理站提醒期限內繳款

114年冬季營業車汽車燃料使用費開徵，繳納期間自12月1日起至12月31日止，台中區監理所豐原監理站提醒營業車所有人，期...

退休警家鄉圓夢 籌建免費運動中心

台中退休警察葉明德（亞布．尤民）前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，喪失自主呼吸能力，靠著意志力重新站起來，在復健過...

民俗專家遭網友辱「神棍」 廖大乙擬提告籲公開道歉

民俗專家廖大乙常從宗教民俗角度分析時事及節令運勢，近期遭網友留言，指他是「又出來騙的神棍」，讓他相當氣憤；他強調，與大眾...

彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月

為迎接耶誕節，彰化縣政府在縣立美術館前廣場打造10公尺高的夢幻聖誕樹，今晚點燈，吸引許多民眾前往感受耶誕氣氛，耶誕樹主燈...

全球極限體能鋼鐵大賽台中登場 盧秀燕為選手打氣：讓世界看見台中

全球極限體能鋼鐵大賽昨日、今日兩天在台中市府廣場舉辦，台中市長盧秀燕今出席賽事，並前往暖身區近距離為選手加油，現場氣氛熱...

