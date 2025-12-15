台中Hi8全城開趴啟動 從跨年延續到元宵燈會

搶攻歲末人潮與商機，台中市長盧秀燕今天啟動「台中Hi8全城開趴」活動，從耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、跨年到明年的中台灣元宵燈會，讓大家感受城市魅力。

台中市政府今天舉辦「台中Hi8全城開趴」活動發布會，盧秀燕與副市長鄭照新等市府團隊在會中宣布，歲末年初將推出8項跨局處指標型活動，從綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、跨年晚會、元旦國旗趴、中台灣燈會，打造台中成為節慶首選城市。

盧秀燕表示，歲末年初，台中推出8大慶典活動，有演唱會、耶誕嘉年華、中台灣元宵燈會，8大盛事迎接大家，就是要拚經濟，搶過年商機，民眾來台中還可以抽大獎，有機會抽中百萬現金、百萬汽車及8家旅館業者提供的總統套房。

在演唱會方面，盧秀燕表示，除了有五月天及頑童外，今年跨年夜更邀請到金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等重量級卡司，陪伴市民迎接新年。

盧秀燕說明，台中購物節原本發票登錄期限到12月25日，特別延長到明年2月3日，並加碼推出新台幣108萬大獎、8組8萬8000元、百萬汽車等獎項。

響應這項活動，台中市觀光旅遊局推出「來台中當總統─台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要來台中住宿，就有機會抽中8家旅館業者提供的總統套房。

想抽中總統套房，觀旅局說，活動期間共有2階段，第1階段於「台中通APP」登錄114年12月26日到115年2月3日的旅宿業消費發票或收據；第2階段則是115年2月15日到3月3日到中央公園參觀中台灣元宵燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook（臉書）抽獎貼文留言區即可參加抽獎。