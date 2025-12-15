冬季營業車汽燃費開始繳納 豐原監理站提醒期限內繳款

114年冬季營業車汽車燃料使用費開徵，繳納期間自12月1日起至12月31日止，台中區監理所豐原監理站提醒營業車所有人，期限內繳納，以免受罰。

豐原監理站長朱豐誠表示，汽燃費繳納管道多元，車主可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，也可透過電話語音、監理服務網線上轉帳繳納，方便迅速。

若沒收到繳納通知書之營業車所有人，可向就近監理單位洽詢，也可利用「監理服務網」線上查詢，或直接至統一、全家、OK或萊爾富等超商所設置之多媒體設備查詢、補單及繳費。

豐原監理站表示，車主可申辦電子繳款單或活期帳戶約定每季自動轉帳扣繳汽燃費，不必擔心收不到繳納通知書或遺忘繳費而受罰，省時又方便，相關申請可至監理服務網［https://www.mvdis.gov.tw/］。