民俗專家遭網友辱「神棍」 廖大乙擬提告籲公開道歉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民俗專家廖大乙常從宗教民俗角度分析時事及節令運勢，近期遭網友留言，指他是「又出來騙的神棍」，讓他相當氣憤；他強調，與大眾分享民俗觀點，不以此牟利，卻遭公然誹謗，已查出網友身分，若未在一周內公開道歉，將提告

廖大乙指出，他本業是園藝，宗教民俗是他的興趣，因此有所鑽研，平時與十方大眾，更是秉持信仰本習性、談錢非宗教立場，不以此賺錢謀生，也不曾以此牟利，不料卻因示警鳳凰颱風，遭一名李姓網友公然指稱他是「又出來騙的神棍」。

他強調，他從未以宗教民俗賺錢牟利，被說是神棍，已嚴重毀損其名譽；而根據該則留言查出，查出這名李姓網友是南投竹山某廟宇前委員，他為此前往該廟質問對方，並要其提出證據，說明究竟是騙了誰。

該李姓網友雖私下道歉，但廖大乙認為，網友在社群平台公開發表相關言論已涉及誹謗罪，因此呼籲該名網友在一周內公開道歉，否則他透過法律捍衛名譽，提告該名網友，以正視聽。

