退休警家鄉圓夢 籌建免費運動中心

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
55歲葉明德（亞布．尤民）去年在台中和平桃山部落成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。圖／葉明德提供
55歲葉明德（亞布．尤民）去年在台中和平桃山部落成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。圖／葉明德提供

台中退休警察葉明德（亞布．尤民）前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，喪失自主呼吸能力，靠著意志力重新站起來，在復健過程中，感於山區部落民眾復健不易，去年設立「亞布運動中心」供部落免費使用，就近復健，不用再長途跋涉。

今年55歲的葉明德，曾是台中市竹林派出所副所長，10年前退休，在桃山部落經營露營區兼咖啡館，車禍受傷時，躺在病床上，聽到醫護人員說「傷到脊椎3節，應該會癱瘓」、「喪失自主呼吸能力，是不是該氣切？」一周後，他奇蹟般恢復自主呼吸，3個月重新站起。

他說，復健才是艱辛開始，妻子為照顧他，留職停薪1年，每天陪他從山上到山下復健，他從醫院回部落，每天要復健2小時以上，交通要花上半天時間，感受到部落民眾復健不易。

他找上長期在部落推動長照的台中市前副市長、伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩，表示「我想為家鄉做一個運動中心」，他與兒子將空地組合屋拆除搭建小屋，林依瑩協助募24萬元裝潢，葉明德出器材， 「亞布運動中心」去年5月啟用。

「亞布運動中心」空間約10坪，有不同功能的復健器材，都是葉明德體驗過，覺得有效的復健器材，每周一到周五上午9點到下午4點30分免費開放民眾使用，衰老、中風或車禍的部落長者，再也不用每天來回3、4小時的車程奔波下山。

55歲葉明德（亞布．尤民）10年前警職退休。圖／葉明德提供
55歲葉明德（亞布．尤民）10年前警職退休。圖／葉明德提供

