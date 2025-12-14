彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月
為迎接耶誕節，彰化縣政府在縣立美術館前廣場打造10公尺高的夢幻聖誕樹，今晚點燈，吸引許多民眾前往感受耶誕氣氛，耶誕樹主燈將展示到明年3月1日，每日亮燈時間為下午5時30分至晚間10時，緊接著「月影燈季」也訂12月27日登場，彰化夜景將更繽紛。
彰化縣政府表示，今年聖誕樹主燈以高達10公尺的規模打造，具備強烈的視覺焦點，主燈底座採雙層暈光設計，光影豐富，夜間點亮時呈現溫暖且夢幻的氛圍，周邊融入彰化地景剪影等特色裝飾，將地方意象巧妙結合於燈景之中，展現濃厚的在地文化與節慶風情，歡迎所有鄉親蒞臨觀賞。
今晚是由縣長王惠美、彰化縣音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲等人共同點亮聖誕樹，並結合耶誕嘉年華園遊會。王惠美表示，耶誕節是個感恩的日子，感謝平和國小舞蹈班不畏寒冷帶來精采表演，也感謝彰化縣音樂河社會福利協會用心規劃活動，安排眾多才藝表演及園遊會，讓大家能共享耶穌基督誕生的喜悅，並傳遞基督的博愛精神。
阮慧玲表示，感謝王縣長縣府團隊的支持，以及牧師的幫忙，才能讓更多人感受到基督對世人的博愛，祝福大家平安、喜樂，聖誕佳節快樂。
梅鑒霧紀念長老教會牧師吳怡賢表示，希望藉著耶誕節傳播基督的愛到社會每個角落，今天特別邀請弱勢團體一同參加並提供園遊券，讓他們在活動中感受到上帝的關懷與祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言