全球極限體能鋼鐵大賽台中登場 盧秀燕為選手打氣：讓世界看見台中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
全球極限體能鋼鐵大賽13、14日兩天在台中市府廣場舉辦，台中市長盧秀燕今出席賽事，並前往暖身區近距離為選手加油。記者余采瀅／攝影
全球極限體能鋼鐵大賽昨日、今日兩天在台中市府廣場舉辦，台中市長盧秀燕今出席賽事，並前往暖身區近距離為選手加油，現場氣氛熱烈。盧秀燕說，兩天賽程中，讓世界看見台中，台中也站上極限體能的世界舞台上，展現城市作為國際運動舞台的能量。

台中市府廣場首次化身為全民運動的大型國際賽場，不僅是台灣史上規模最大、亞洲獎金最高的體能賽事，更是全台唯一獲 CrossFit 國際總部認證的官方國際賽會，吸引全球2500名選手參加。

今年賽事來自俄羅斯、韓國、日本、香港等12 國頂尖體能菁英齊聚台中，藝人玖壹壹洋蔥、江宏傑、許孟哲也跨界參賽，與專業選手共同挑戰體能極限；主辦單位台中市政府則派出警察及消防同仁組成「台中最強地主隊」，在現場備受矚目。

盧秀燕表示，台中去年舉辦「Red Bull Showrun Taichung」國際F1賽車展演活動成功後，信心大增，今年舉辦全球極限體能鋼鐵大賽，也頗受歡迎，未來會持續舉辦全球性且受歡迎的運動，打造台中市成為更健康、有活力、更年輕的城市。

盧秀燕隨後前往暖身區與選手近距離互動，向來自俄羅斯、韓國、日本、香港等國家選手致意，並親自送上市府準備的「能量補給品」，祝福選手保持最佳狀態、全力應戰。此外，也幫跨界挑戰的明星藝人逐一打氣，鼓勵他們展現跨領域的運動精神。

台中消防隊與警察組成的地主隊，盧秀燕更送上幸運物「台中市徽」作為加持，為台中隊加油，現場歡呼聲不斷。

運動局指出，期盼透過這場賽事，讓大家親身感受台中「酷運動、酷城市」的運動城市魅力。

台中市長盧秀燕幫跨界挑戰的明星藝人逐一打氣，鼓勵他們展現跨領域的運動精神。記者余采瀅／攝影
運動 盧秀燕

