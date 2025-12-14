快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

中捷打造五月天樂團主題車站 Q版公仔吸睛

中央社／ 台中14日電

五月天樂團年底將在台中開唱，台中捷運規劃行銷活動，包括綠線松竹站打造為五月天主題車站，並搭配彩繪車廂與「Q版公仔」設置，展現多元行銷創意。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，五月天樂團年底將於台中洲際棒球場開唱，捷運松竹站外牆換上巨幅五月天演唱會主視覺帆布，窗貼則以象徵五名團員的五色表情球打造繽紛氛圍，吉祥物「菜頭粿」更裝飾在車站頂樓，相當吸睛。

另外，松竹站外並展示「五月天Q版公仔」，日前公開亮相時，吸引許多路過民眾駐足拍照。

中捷公司表示，走進松竹站還可發現，從玻璃窗貼、牆面、階梯到旅客詢問處、閘門及月台門貼等，呈現滿滿的五月天元素。高鐵台中站、市政府站及文心崇德站的電梯貼、壁貼及樓梯貼，也成為熱門打卡點。

此外，中捷公司與五月天樂團攜手推出彩繪車廂，將演唱會場景延伸至車廂各處，從車門貼、窗貼及手拉環，都能發現相關巧思。

中捷公司總經理朱來順表示，此次與五月天合作不僅是車站裝飾，更代表中捷積極創意行銷；演唱會期間歡迎民眾搭乘捷運至松竹站，方便轉乘接駁專車往返會場。

台中捷運 車廂 演唱會

延伸閱讀

「五迷」看過來！五月天12/27開唱 台中限定「寵粉打卡點」曝光

朱孝天別哭！F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐

被踢出F4 朱孝天控相信音樂抹黑！五月天經紀人回擊了

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

相關新聞

全球極限體能鋼鐵大賽台中登場 盧秀燕為選手打氣：讓世界看見台中

全球極限體能鋼鐵大賽昨日、今日兩天在台中市府廣場舉辦，台中市長盧秀燕今出席賽事，並前往暖身區近距離為選手加油，現場氣氛熱...

想為家鄉設運動中心 退休警在台中和平桃山部落圓夢

台中退休警葉明德（亞布．尤民），原本在台中市和平區桃山部落經營露營區兼咖啡館，他前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，...

打造最浪漫光影 台中沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次

2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴，開幕音樂晚會昨晚登場...

影／豐原葫蘆墩圳主燈飛天馬試點燈 東勢聖誕樹會下雪

聖誕節將到，台中山城聖誕氣氛漸濃，豐原區葫蘆墩圳主燈飛天馬已試點燈，吸引民眾拍照上傳網路分享；東勢區的東勢客家文化園區前...

彰化永靖謝平安家年華 席開338桌

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安家年華，昨在永靖鄉封街邀集千人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星...

文化新地標 台中綠美圖開館

耗資53億元打造的台中文化新地標「台中綠美圖」昨天開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒市立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。