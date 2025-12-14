中捷打造五月天樂團主題車站 Q版公仔吸睛

五月天樂團年底將在台中開唱，台中捷運規劃行銷活動，包括綠線松竹站打造為五月天主題車站，並搭配彩繪車廂與「Q版公仔」設置，展現多元行銷創意。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，五月天樂團年底將於台中洲際棒球場開唱，捷運松竹站外牆換上巨幅五月天演唱會主視覺帆布，窗貼則以象徵五名團員的五色表情球打造繽紛氛圍，吉祥物「菜頭粿」更裝飾在車站頂樓，相當吸睛。

另外，松竹站外並展示「五月天Q版公仔」，日前公開亮相時，吸引許多路過民眾駐足拍照。

中捷公司表示，走進松竹站還可發現，從玻璃窗貼、牆面、階梯到旅客詢問處、閘門及月台門貼等，呈現滿滿的五月天元素。高鐵台中站、市政府站及文心崇德站的電梯貼、壁貼及樓梯貼，也成為熱門打卡點。

此外，中捷公司與五月天樂團攜手推出彩繪車廂，將演唱會場景延伸至車廂各處，從車門貼、窗貼及手拉環，都能發現相關巧思。

中捷公司總經理朱來順表示，此次與五月天合作不僅是車站裝飾，更代表中捷積極創意行銷；演唱會期間歡迎民眾搭乘捷運至松竹站，方便轉乘接駁專車往返會場。