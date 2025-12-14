南彰化織襪節、內衣廠拍到今天 採購之旅還可看歌仔戲

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市知名內衣品牌曼黛瑪璉年度廠拍到今天，吸引許多民眾前往採購。圖／曼黛瑪璉公司提供
員林市知名內衣品牌曼黛瑪璉年度廠拍到今天，吸引許多民眾前往採購。圖／曼黛瑪璉公司提供

彰化縣社頭鄉織襪芭樂觀光節吸引許多民眾前往採購，活動到今天，在社頭果菜市場可買織襪、看表演；今晚在社頭崙仔庄天門宮還有歲末平安戲，邀請明珠女子歌劇團演出「金蟾蜍」；員林市知名內衣品牌曼黛瑪璉年度廠拍也到今天，民眾可把握採購機會，趁機順遊南彰化。

歲末年終採購熱季，南彰化一連三天的社頭鄉織襪芭樂觀光節、員林市「曼黛瑪璉與瑪登瑪朵的廠慶嘉年華」活動都到今天傍晚6點，民眾可安排採購看表演之旅。

社頭鄉公所主辦的織襪芭樂觀光節在社頭果菜市場有在地業者優質織襪展售，並在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃稻草創意裝置藝術及大型氣偶，社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，民眾來採購織襪和芭樂，可在各景點拍美照，今天下午還有樂團芒果醬和麋先生等歌手表演及摸彩活動。

社頭鄉崙仔庄天門宮今晚則有歲末酬神平安戲，「冬尾戲」邀請明珠女子歌劇團演出「金蟾蜍」，講述明朝開國財神爺沈萬三如何致富的故事。民眾可到社頭採購織襪後，再到天門宮看好戲。

員林市「曼黛瑪璉與瑪登瑪朵的廠慶嘉年華」廠商也推出各項超值優惠，包括A區正品買一送一，B區內衣單件最低99元等優惠，滿額還可參加抽獎，獎品有iPhone 17PRO、日本雙人來回機票等，還有免費爆米花、互動遊戲等，廠區也打造成粉紅樂園，讓民眾可以美拍，廠拍地點在員林市員草路929號。

社頭鄉織襪芭樂觀光節一連三天吸引許多民眾來採購，活動到今天傍晚6點。記者林宛諭／攝影
社頭鄉織襪芭樂觀光節一連三天吸引許多民眾來採購，活動到今天傍晚6點。記者林宛諭／攝影
社頭鄉崙仔庄天門宮今晚則有歲末酬神平安戲，「冬尾戲」邀請明珠女子歌劇團演出「金蟾蜍」。圖／取自社頭鄉崙仔庄天門宮臉書
社頭鄉崙仔庄天門宮今晚則有歲末酬神平安戲，「冬尾戲」邀請明珠女子歌劇團演出「金蟾蜍」。圖／取自社頭鄉崙仔庄天門宮臉書

社頭鄉 員林

