彰化順澤宮冠軍路跑與神同行 龍蝦、干貝補給品迎接跑者

彰化馬拉松嘉年華最終場「順澤宮冠軍路跑」今天在埔鹽鄉順澤宮登場，今年創新推出「轎班馬拉松特訓」，讓大家可以「與神同行」，沿途還有龍蝦、干貝等美食補給品，彰化縣長王惠美說，這是一個連結運動、宗教與美食的路跑，也展現彰化邁向運動大縣的強勁能量與魅力。

王惠美與順澤宮主委魏信顧等人今天上午為「順澤宮冠軍路跑」主持開跑儀式，與會者還有立委陳素月、黃秀芳、埔鹽鄉長許文萍、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、彰化市長林世賢、彰化縣工策會總幹事洪榮章等人，今年共吸引3000跑者參加。

王惠美說，今年是順澤宮第三屆冠軍路跑，順澤宮香火靈驗，冠軍帽眾所皆知，今年路跑除了補給烤大豬、烤乳豬、龍蝦、米粉湯、臭豆腐等最道地的埔鹽美味，讓跑者大飽口福外，沿途也串聯眾多在地宮廟，讓跑者在奔馳間也感受在地信仰，今年更創新推出「轎班馬拉松特訓」，把祈福文化融入跑步訓練，彷彿「與神同行」。

王惠美說，縣府近年積極打造友善運動空間，期望協助大家培養規律運動習慣。並將運動結合觀光，吸引運動好手來彰化運動，同時欣賞美景、品嚐美食。

順澤宮主委魏信顧表示，今年的路跑相較以往做了一些調整，並特別邀請二水安德宮媽祖一同參與，希望帶給跑者全新感受。路跑自順澤宮出發，沿途串聯玄天宮、天聖宮、福德宮等多處在地重要宮廟，讓跑者能沿途祈求神明賜福。