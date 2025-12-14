想為家鄉設運動中心 退休警在台中和平桃山部落圓夢

台中退休警葉明德（亞布．尤民），原本在台中市和平區桃山部落經營露營區兼咖啡館，他前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，喪失自主呼吸能力，他靠著意志力重新站起，復健過程發現山中部落民眾復健不易，他去年設立「亞布運動中心」，部落人可免費使用，就近復健，不用再長途跋涉。

葉明德表示，他車禍受傷期間，妻子留職停薪1年，每天陪他從山上到山下復健，他去年在露營區搭建小屋，在前台中市副市長、伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩協助募款下，成立「亞布運動中心」。

「亞布運動中心」空間約10坪，有不同功能的復健器材，都是葉明德體驗過，覺得有效的復健器材，每周一到周五上午9點到下午4點30分免費開放民眾使用，衰老、中風或車禍的部落長者不用每天來回3、4小時的車程奔波下山，亞布運動中心去年5月啟用。

葉明德曾是台中市竹林派出所副所長，45歲退休，在桃山部落經營露營區兼咖啡館，前年他騎機車返家時發生車禍，葉明德當時躺在病床上，聽到醫護人員說「傷到脊椎3節，應該會癱瘓」，「喪失自主呼吸能力，是不是該氣切？」他一周後奇蹟般恢復自主呼吸，3個月重新站起。