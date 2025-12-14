快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

想為家鄉設運動中心 退休警在台中和平桃山部落圓夢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
55歲葉明德（亞布．尤民）10年前警職退休，去年在台中和平桃山部落成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。圖／葉明德提供
55歲葉明德（亞布．尤民）10年前警職退休，去年在台中和平桃山部落成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。圖／葉明德提供

台中退休警葉明德（亞布．尤民），原本在台中市和平區桃山部落經營露營區兼咖啡館，他前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，喪失自主呼吸能力，他靠著意志力重新站起，復健過程發現山中部落民眾復健不易，他去年設立「亞布運動中心」，部落人可免費使用，就近復健，不用再長途跋涉。

葉明德表示，他車禍受傷期間，妻子留職停薪1年，每天陪他從山上到山下復健，他去年在露營區搭建小屋，在前台中市副市長、伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩協助募款下，成立「亞布運動中心」。

「亞布運動中心」空間約10坪，有不同功能的復健器材，都是葉明德體驗過，覺得有效的復健器材，每周一到周五上午9點到下午4點30分免費開放民眾使用，衰老、中風或車禍的部落長者不用每天來回3、4小時的車程奔波下山，亞布運動中心去年5月啟用。

葉明德曾是台中市竹林派出所副所長，45歲退休，在桃山部落經營露營區兼咖啡館，前年他騎機車返家時發生車禍，葉明德當時躺在病床上，聽到醫護人員說「傷到脊椎3節，應該會癱瘓」，「喪失自主呼吸能力，是不是該氣切？」他一周後奇蹟般恢復自主呼吸，3個月重新站起。

他說復健才是艱辛開始，他從醫院回部落，每天要復健2小時以上，從山上到山下，交通要花半天時間；葉明德向長期在部落推動長照工作的林依瑩說「我想為家鄉做一個運動中心」，他與兒子將空地組合屋拆除搭建小屋，林依瑩協助募24萬元裝潢，葉明德出器材， 「亞布運動中心」去年5月啟用，免費開放，每天都有民眾使用，還有苗栗泰安的象鼻部落患者也來運動、訓練四肢。

55歲葉明德（亞布．尤民）10年前警職退休，去年在台中和平桃山部落成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。圖／葉明德提供
55歲葉明德（亞布．尤民）10年前警職退休，去年在台中和平桃山部落成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。圖／葉明德提供

運動中心 復健 露營區

延伸閱讀

現主時正美！台中秋冬限定景點　武陵農場露營區落羽松染紅山谷

啄木鳥目送昆蟲食物靠近又飛離 網友笑反應慢半拍

黑豹旗／也從傷痛中站起 溫以恩偶像是國聯東山再起得主

每週只營業三天！ 金門隱藏版古厝咖啡館「隱室．微光」夜間限定　微醺調酒茶香巧搭大人味甜點

相關新聞

文化新地標 台中綠美圖開館

耗資53億元打造的台中文化新地標「台中綠美圖」昨天開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒市立...

想為家鄉設運動中心 退休警在台中和平桃山部落圓夢

台中退休警葉明德（亞布．尤民），原本在台中市和平區桃山部落經營露營區兼咖啡館，他前年騎機車返家途中被撞傷，高位脊髓損傷，...

打造最浪漫光影 台中沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次

2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴，開幕音樂晚會昨晚登場...

影／豐原葫蘆墩圳主燈飛天馬試點燈 東勢聖誕樹會下雪

聖誕節將到，台中山城聖誕氣氛漸濃，豐原區葫蘆墩圳主燈飛天馬已試點燈，吸引民眾拍照上傳網路分享；東勢區的東勢客家文化園區前...

彰化永靖謝平安家年華 席開338桌

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安家年華，昨在永靖鄉封街邀集千人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星...

彰化前縣長卓伯源化身耶誕老公公 捐贈581件羽絨外套給家扶兒

在寒流來襲前夕，彰化家扶兒卻感受到一股暖流，那就是彰化縣前縣長卓伯源連續10年，再攜手溪湖在地企業帥宇實業股份有限公司，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。