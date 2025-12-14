聽新聞
打造最浪漫光影 台中沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次
2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴，開幕音樂晚會昨晚登場，吸引民眾漫步燈海、拍照打卡；台中市民政局長吳世瑋表示，此為沙鹿首度舉辦大型燈展，開幕首日參觀即突破2萬人次，展期將持續至明年1月20日。
吳世瑋表示，今年沙鹿嘉年華以光影、水舞與節慶元素為設計主軸，結合沙鹿鎮立公園地景與璀璨燈飾，營造獨特的視覺饗宴。全區規劃16座特色燈區，各具風格。其中，高達7.5公尺的主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點，以金黃緞帶造型結合水舞波紋與律動光束，成為遊客爭相拍照的焦點，現場融入雪花、月影、蝴蝶與花卉等創意藝術光景。
立法院副院長江啟臣表示，沙鹿為海線地區目前人口最多行政區，去年已突破10萬人，隨著捷運藍線推動、台中國際機場國際航班增班等多項重大建設與政策逐步落實，沙鹿可望成為海線地區的重要交通樞紐，也是台中整體發展的關鍵區域，未來將持續爭取中央資源，與台中市政府攜手推動沙鹿及海線地區建設，促進區域均衡發展。
沙鹿區長劉素幸指出，沙鹿嘉年華展期至明年1月20日，每天下午5時30分至晚上9時30分點燈，她提醒，現場燈飾迷人但也脆弱，請大家賞燈時以眼睛欣賞，切勿以手觸碰或拉扯。
