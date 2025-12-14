快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

影／豐原葫蘆墩圳主燈飛天馬試點燈 東勢聖誕樹會下雪

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區葫蘆墩圳今年主燈因應明年的生肖，飛天馬主燈已完成並試點燈。記者游振昇／攝影
台中市豐原區葫蘆墩圳今年主燈因應明年的生肖，飛天馬主燈已完成並試點燈。記者游振昇／攝影

聖誕節將到，台中山城聖誕氣氛漸濃，豐原區葫蘆墩圳主燈飛天已試點燈，吸引民眾拍照上傳網路分享；東勢區的東勢客家文化園區前大棵聖誕樹開始點燈，定時會下雪，民眾拍照時說很浪漫。

每年歲末，台中市水利局會在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」三大區域佈置各式燈飾，從耶誕節點燈到元宵節；今年葫蘆墩圳主燈已架設完成，因為明年是馬年，主燈「飛天馬」

展翅奔馳造型吸引目光，最近試點燈，特殊造型主燈和試點燈的亮點成民眾拍照打卡景點。

水利局表示，豐原燈飾主要集中於河岸空間，去年葫蘆墩圳主燈是象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。

東勢客家文化園區前的大棵聖誕樹，昨晚在地方熱心後生與公益團體合辦活動時，點燈並定時下雪，讓東勢居民提前感受聖誕節氣氛。

台中市東勢客家文化園區前的聖誕樹已點燈，還有定時下雪。圖／東勢客家文化園區提供
台中市東勢客家文化園區前的聖誕樹已點燈，還有定時下雪。圖／東勢客家文化園區提供
台中市豐原區葫蘆墩圳今年主燈因應明年的生肖，飛天馬主燈已完成並試點燈。記者游振昇／攝影
台中市豐原區葫蘆墩圳今年主燈因應明年的生肖，飛天馬主燈已完成並試點燈。記者游振昇／攝影
台中市豐原區葫蘆墩圳今年燈區已完成並試點燈。記者游振昇／攝影
台中市豐原區葫蘆墩圳今年燈區已完成並試點燈。記者游振昇／攝影

客家文化 豐原

