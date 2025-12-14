汽機車跑山熱區台中新社區中93線道 聯合稽查取締3輛違規
台中市新社區中93線道路是很多汽機車駕駛跑山熱區必經道路，東勢警分局昨天和環保與監理等單位在此路聯合稽查，共查獲噪音未符合管制標準2輛，環保局當場開出3000元罰單；攔停汽、機車排氣檢驗共24輛，不合格1輛，依空氣汙染管制法告發罰鍰1500元。
東勢警分局為打擊違規噪音改裝車輛、查緝酒後駕車及危險駕車等違規，昨天和台中市政府環保局、交通部公路局台中區監理所等權責單位配合，進行環、警、監聯合稽查噪音改裝車輛暨取締酒後駕車、防制危險駕車及取締砂石車、微型電動二輪車違規等專案勤務，加強取締改裝噪音車輛、酒後駕車及危險駕車、違規砂石車、微型電動二輪車等違規。
稽查時間是假日、上山車潮多，攔查疑似改裝車輛共26輛，當場實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準有2輛，由環保局依噪音管制法第26條當場開出3000元罰單；攔停汽、機車進行排氣檢驗共24輛，不合格1輛，依空氣汙染管制法告發罰鍰1500元。
