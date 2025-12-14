聽新聞
彰化永靖謝平安家年華 席開338桌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣永靖謝平安家年華活動在永靖鄉信仰中心永安宮開幕，除了主辦單位人員、地方首長，味全龍球星、啦啦隊「小龍女」李多慧到場，活動熱鬧非凡。記者簡慧珍／拍攝
彰化縣永靖謝平安家年華活動在永靖鄉信仰中心永安宮開幕，除了主辦單位人員、地方首長，味全龍球星、啦啦隊「小龍女」李多慧到場，活動熱鬧非凡。記者簡慧珍／拍攝

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安家年華，昨在永靖鄉封街邀集千人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星、啦啦隊「小龍女」李多慧到場，跟地方首長、民代一起搓湯圓，共祈國泰民安，眾人爭相與球星合影，平添歡樂氣氛。

「永靖謝平安」源自清代農業社會在歲末秋收後，舉辦答謝神明庇佑的酬神儀式，921地震後停辦，2019年頂新和德文教基金會與地方人士共同努力恢復，並逐年擴大規模為永靖謝平安家年華，成為凝聚地方情感、召喚遊子返鄉團聚的重要年度盛事。

今年永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦活動，除了地方首長、各級民代出席，味全龍球星陳冠偉、陳子豪、李致霖、「小龍女」李多慧、張晴一起搓湯圓炒熱氣氛。縣長王惠美肯定頂新和德文教基金會扶植地方社團，鼓勵年輕人返鄉創業催動地方創生，是企業回饋鄉里的模範。

中午梅花平安宴封街約380公尺，參加民眾快樂團聚用餐，晚上成美文化園推出限定夜間市集、夜間參觀及180秒煙火秀，電視台「超級夜總會」團隊首次到園區帶來精彩表演。

今年永靖謝平安擴大遶境祈福，活動一開始，永安宮邀請鄉內各廟宇心36尊神明集合坐鎮，彰化正月軒北管樂團扮仙，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，使謝平安的庇佑更加圓滿並為全鄉祈福，今天則有36尊神明遶境全鄉，祈求庇佑合境平安。

