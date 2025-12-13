彰化前縣長卓伯源化身耶誕老公公 捐贈581件羽絨外套給家扶兒
在寒流來襲前夕，彰化家扶兒卻感受到一股暖流，那就是彰化縣前縣長卓伯源連續10年，再攜手溪湖在地企業帥宇實業股份有限公司，今年再度捐贈581件全新保暖羽絨外套，為弱勢兒少送上冬日最溫暖的祝福，累計10年來，共捐贈3852件。
如同往年，卓伯源化身「耶誕老公公」，帶著糖果、餅乾與滿滿笑容現身，親手為孩子們穿上嶄新的羽絨外套。卓伯源表示，雖然卸下公職多年，但關懷貧童、回饋家鄉的心始終不變，與帥宇實業秉持「取之於在地、用之於在地」的理念，希望讓彰化製造的優質羽絨外套，溫暖最需要的孩子。
10年前，曾獲贈首批羽絨外套的自立青年冠廷與弟弟建宏也到場。冠廷感性表示，當年仍在求學階段，如今已大學畢業、穩定就業，兄弟倆不僅持續保存當年的外套，也以實際行動回饋社會，擔任家扶志工並固定捐款，希望將曾經接受的溫暖，轉化為付出的力量，鼓勵學弟妹未來也能「從受助者成為助人者」。
彰化家扶主委辜福榮代表1700戶弱勢家庭致謝，表示羽絨外套讓孩子在寒冬中穿得有尊嚴、有自信，減輕家庭經濟負擔，也成為孩子們每年最期待的聖誕禮物。彰化家扶中心主任王震光也呼籲社會大眾一同響應扶幼行動，讓更多愛心匯聚，為弱勢兒少帶來持續的溫暖與希望。
