彰化新港十八庄送大爐 明天舉辦「聖大爐交接慶典」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天循古禮舉辦媽祖祈福外，還有各式陣頭，圖為「忍者龜」。圖／文化局提供
彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天循古禮舉辦除了媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，熱鬧滾滾，明天將舉辦「聖大爐交接慶典」，透過香火傳承，讓善男信女能對媽祖過去一年的保佑，展現最虔誠的敬意。

今天上午舉辦舉行「伸港福安宮天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動」，下午重頭戲由值年爐主及宮廟—新港村水尾庄九玄宮暨后湖庄泰興宮，恭送天上聖母與聖大爐回駕伸港福安宮，並由七嘉村文德宮、崙仔頂永安宮接任明年聖大爐。彰化縣長王惠美、福安宮主委曾添進與各級民代參與稟告儀式，將在地居民的心願上達天聽，祈求媽祖護佑鄉里平安。

縣長王惠美說，彰化新港十八庄送大爐這項無形文化資產，由15村里共十八庄參與，是一年一度的重要宗教盛事，2020年登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，成為地方文化的驕傲。

伸港福安宮主委曾添進表示，「新(伸)港十八庄送大爐」傳承至今已有200多年歷史，每年都會有非常多的信徒前來參拜，展現鄉親對媽祖的虔誠信仰。邀請大家共襄盛舉，拜媽祖、求平安、添福氣。

文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」活動，充分展現信眾對媽祖的虔誠。為了讓珍貴的信仰文化可以實際傳承，縣府今年邀請在地作家與插畫家共同創作繪本「大爐不見了！」。描繪「彰化新港十八庄送大爐」的故事，展現送大爐的活潑一面，讓不同世代的讀者，能夠輕鬆理解這項獨特的民俗風貌。

文化局指出，溯源至日治時期的「彰化新港十八庄送大爐」，起因於濱海泥沙淤積形成的海埔新生地與沙洲聚落，促成伸港全鄉十四村與和美鎮一里（共十五村里）的緊密連結。居民透過開墾與商貿往來，建立起以福安宮為核心的媽祖信仰圈，並發展出獨特的輪祀文化，送大爐慶典不僅動員「陣頭聘請」、「獻豬羊」及具代表性的「擔飯擔」等習俗，更完整保留泉州人於冬至前完成「謝平安」的古風，深刻展現輪值村里的團結動員力與海口生活的高度文化認同。

彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天循古禮舉辦媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，熱鬧滾滾。圖／縣府提供
彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天循古禮舉辦媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，熱鬧滾滾。圖／文化局提供
彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天循古禮舉辦媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，熱鬧滾滾。圖／文化局提供
彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天循古禮舉辦媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，熱鬧滾滾。圖／縣府提供
