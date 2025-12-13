聽新聞
全台最大垃圾山難消？台中議員批「僅去化1/5」 環保局說話了
台中大里掩埋場因垃圾堆積如山，被封為「全台最大垃圾山」，市議員張芬郁質疑，環保局最近才啟動打包計畫，卻只計畫一年打包8萬噸垃圾，大里垃圾山僅能去化1/5，要求市府加速去化。環保局說明，打包計畫將執行至2027年。
環保局環境設施大隊長蔡德一表示，「垃圾篩分打包計畫」11月27日起試車11天，共處理1439噸垃圾，並產出1149顆打包物，計畫將執行至2027年，「固體再生燃料（SRF）設置計畫」也可在明年7月啟動，明年起開放事業廚餘養豬1年，可讓大里掩埋場堆置量不再增加；另文山焚化爐BOT案已簽約，會加速推動改建。
張芬郁表示，文山焚化爐老舊，每年約有7萬噸垃圾無法消化，長期堆置在大里垃圾掩埋場，堆疊40萬噸，環保局編列1.3億元「垃圾篩分打包計畫」，另編3億元「SRF設置計畫」，把垃圾製成燃料棒，這兩項計畫大延宕，打包計畫拖了快一年，SRF拖到在明年7月才能上線。
張芬郁表示，市府僅計畫執行打包8萬噸垃圾及3萬噸SRF，對大里垃圾山去化有限，要求在文山焚化爐汰舊換新以前，評估延續計畫，運用環保基金加速去化時程。
張芬郁指出，環保局曾估計大里垃圾山要到2042年才能完全去化，目前環保局計畫一年打包8萬噸垃圾，40萬噸大里垃圾山等於僅能處理掉1/5，她要求環保局評估在SRF加入運作後，若成效良好，必須延續計畫，加速大里垃圾山去化時程，否則焚化爐必須新增消化每日不能養豬的廚餘300噸，恐會有更多燒不完的垃圾持續堆進大里垃圾山。
環保局表示，考量文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，大里掩埋場現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。
