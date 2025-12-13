快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張芬郁要求，市府加速去化大里掩埋場堆置的垃圾。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁要求，市府加速去化大里掩埋場堆置的垃圾。圖／張芬郁提供

台中大里掩埋場因垃圾堆積如山，被封為「全台最大垃圾山」，市議員張芬郁質疑，環保局最近才啟動打包計畫，卻只計畫一年打包8萬噸垃圾，大里垃圾山僅能去化1/5，要求市府加速去化。環保局說明，打包計畫將執行至2027年。

環保局環境設施大隊長蔡德一表示，「垃圾篩分打包計畫」11月27日起試車11天，共處理1439噸垃圾，並產出1149顆打包物，計畫將執行至2027年，「固體再生燃料（SRF）設置計畫」也可在明年7月啟動，明年起開放事業廚餘養豬1年，可讓大里掩埋場堆置量不再增加；另文山焚化爐BOT案已簽約，會加速推動改建。

張芬郁表示，文山焚化爐老舊，每年約有7萬噸垃圾無法消化，長期堆置在大里垃圾掩埋場，堆疊40萬噸，環保局編列1.3億元「垃圾篩分打包計畫」，另編3億元「SRF設置計畫」，把垃圾製成燃料棒，這兩項計畫大延宕，打包計畫拖了快一年，SRF拖到在明年7月才能上線。

張芬郁表示，市府僅計畫執行打包8萬噸垃圾及3萬噸SRF，對大里垃圾山去化有限，要求在文山焚化爐汰舊換新以前，評估延續計畫，運用環保基金加速去化時程。

張芬郁指出，環保局曾估計大里垃圾山要到2042年才能完全去化，目前環保局計畫一年打包8萬噸垃圾，40萬噸大里垃圾山等於僅能處理掉1/5，她要求環保局評估在SRF加入運作後，若成效良好，必須延續計畫，加速大里垃圾山去化時程，否則焚化爐必須新增消化每日不能養豬的廚餘300噸，恐會有更多燒不完的垃圾持續堆進大里垃圾山。

環保局表示，考量文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，大里掩埋場現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。

台中市大里垃圾掩埋場啟動「一般廢棄物分選打包計畫」試車，打包物堆疊作業。圖／台中市政府提供
台中市大里垃圾掩埋場啟動「一般廢棄物分選打包計畫」試車，打包物堆疊作業。圖／台中市政府提供
台中市大里垃圾掩埋場啟動「一般廢棄物分選打包計畫」試車，打包封膜作業。圖／台中市政府提供
台中市大里垃圾掩埋場啟動「一般廢棄物分選打包計畫」試車，打包封膜作業。圖／台中市政府提供

環保局 垃圾山 焚化爐

相關新聞

斥資53億打造世界級地標！台中綠美圖今開幕 盧秀燕感動「圓百年夢」

台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒有市立美術館、市立總...

接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

中部地區近日接連發生兩起山難事故，兩名年近７旬的登山客，分別在南投能高安東軍山及台中和平區東卯山登山時，因腳部受傷需要救...

看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元，發現是10月16日從...

2025永靖謝平安家年華封街席開338桌 馬路不夠用…桌子擺到騎樓

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安，今在永靖鄉封街千邀集人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星、啦啦...

AI「聽懂乳牛心情」不再對牛彈琴 彰化福興穀倉展出34項智慧農工科技

彰化縣福興鄉是乳牛的故鄉，經濟部產業技術司今天起兩天，以「未來農場」嘉年華形式，在福興穀倉舉辦展現34項智慧農工科技成果...

全台最大垃圾山難消？台中議員批「僅去化1/5」 環保局說話了

台中大里掩埋場因垃圾堆積如山，被封為「全台最大垃圾山」，市議員張芬郁質疑，環保局最近才啟動打包計畫，卻只計畫一年打包8萬...

