AI「聽懂乳牛心情」不再對牛彈琴 彰化福興穀倉展出34項智慧農工科技

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
工研院無人噴藥機器人結合戶外即時動態定位、光偵測、車載資訊進行導航，15分鐘內即可完成近300坪精準噴藥，安全高效又可節省人力50%。

彰化縣福興鄉是乳牛的故鄉，經濟部產業技術司今天起兩天，以「未來農場」嘉年華形式，在福興穀倉舉辦展現34項智慧農工科技成果，最令酪農吸睛的是，可透過AI聲紋辨識「聽懂乳牛心情」的技術，不再對牛彈琴，藉由分析牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場即時調整管理方式。

這兩天舉辦的「科技農工在地循環交流座談會」及「智慧農業永續循環科技論壇」成果展的亮點，包括「乳牛聲紋辨識系統」 利用被動聲學監測方式搭配聲紋辨識演算法，建立3D乳牛聲紋資料庫，藉由分辨及判讀乳牛的聲音進行牛隻情緒管理，成為乳牛24小時的最佳保姆，另有牧場版「清糞機器人」，可減少 30% 至 50% 的清潔人力負擔，並有效降低乳牛蹄病發生率，改善畜牧環境。

在「雞舍管理巡檢機器人」部分，則是整合⾃動排程、視覺與導航模組，可以⾃主巡場、即時偵測雞隻與環境狀況，成為農民好幫手；「AI 授粉機器人」透過氣流維持穩定花粉傳遞，確保授粉與著果率；「PoseFit樂齡肌能檢測鏡」：運用深度感測、動態辨識和功率偵測技術，評估肌肉穩定性、柔軟度和平衡等，提供個人化保健運動建議。

農業加工方面，展示火龍果格外品高值化技術，透過超音波萃取，不需化學藥劑即可提取機能性成分，讓原本的格外品變成高價值營養品，提升產值並落實農業循環利用，並搭配酵素發酵製程與專利發酵液，讓紅龍果華麗轉身為高機能性的超酵安晶凍，並透過彰化食物銀行提供給弱勢族群，為公益盡心力。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，臺灣在資通訊與半導體領域具備世界級優勢，產業技術司正善用這項基礎，結合農業部資源，將 AI、大數據與邊緣運算實際導入農漁牧產業場域，協助業者提升生產效率、降低人力與營運成本，同時推動平價且高效的國產智慧農機設備，加速智慧農業在地方落地。

工研院協理李宗銘指出，工研院長期以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供整合型解決方案，國產系統不僅效率高、維修便利，也有助降低農民導入智慧農業的門檻，展現台灣智慧農工科技的發展能量。

工研院雞舍管理巡檢機器人如同禽類保姆，整合⾃動排程、視覺與導航模組，能即時掌握雞群狀態，避免人員頻繁進出的汙染，進行最有效的管理。圖／經濟部產業技術司提供
經濟部產業技術司今天起於彰化福興穀倉連續兩日舉辦「科技農工成果展」，展出34項智慧農工科技。前排左起為農業部農業科技司司長李紅曦、立法委員謝衣鳯、經濟部產業技術司司長郭肇中、工研院協理李宗銘。圖／經濟部產業技術司提供
經濟部產業技術司今天起於彰化福興穀倉連續兩日舉辦「科技農工成果展」，展出34項智慧農工科技。前排左起為農業部農業科技司司長李紅曦、立法委員謝衣鳯、經濟部產業技術司司長郭肇中、工研院協理李宗銘。圖／經濟部產業技術司提供

