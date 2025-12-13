快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

聽新聞
0:00 / 0:00

2025永靖謝平安家年華封街席開338桌 馬路不夠用…桌子擺到騎樓

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖謝平安家年華活動在永靖鄉信仰中心永安宮開幕，除了主辦單位要員、地方首長，味全龍球星、啦啦隊小龍女到場，活動熱鬧非凡。記者簡慧珍／拍攝
彰化縣永靖謝平安家年華活動在永靖鄉信仰中心永安宮開幕，除了主辦單位要員、地方首長，味全龍球星、啦啦隊小龍女到場，活動熱鬧非凡。記者簡慧珍／拍攝

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安，今在永靖鄉封街千邀集人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星、啦啦隊「小龍女」到場，跟地方首長、民代一起搓湯圓，共祈國泰民安，用餐時眾人爭相與球星合影，平添歡樂氣氛。

永靖謝平安源自清代農業社會在歲末秋收後，舉辦答謝神明庇佑的酬神儀式， 921地震後停辦，2019年頂新和德文教基金會創辦人魏應充感念家鄉深具人情味的傳統就此中斷可惜，因此與地方人士共同努力恢復並逐年擴大規模，成為凝聚地方情感、召喚遊子返鄉團聚的重要年度盛事。

今年永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園舉辦永靖謝平安家年華；永安宮主委胡順銎說，首次舉辦擲筊挑戰賽，超過200項好禮吸引約1500人報名參加，為謝平安活動衝人氣。

縣長王惠美今上午從紐西蘭返國，回彰化即馬不停蹄趕到永靖，和永靖鄉長魏碩衛、立法委員陳素月、黃秀芳、謝衣鳯，及味全龍棒球球星陳冠偉、陳子豪、李致霖、「小龍女」李多慧、口水、張晴同台搓湯圓。王惠美肯定頂新和德文教基金會扶植地方社團，鼓勵年輕人返鄉創業催動地方創生，是企業回饋鄉里的模範。

中午梅花平安宴封街長度約380公尺，街道不夠擺桌，擺在永靖街民宅騎樓，家家戶戶快樂團聚用餐，晚上成美文化園推出限定夜間市集、夜間參觀及180秒煙火秀，電視台「超級夜總會」團隊首次到園區帶來精彩表演。

今年永靖謝平安擴大遶境祈福，活動一開始永安宮邀請鄉內各廟宇心36尊神明集合坐鎮，彰化正月軒北管樂團扮仙，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，使謝平安的庇佑更加圓滿並為全鄉祈福，明（14日）36尊神明遶境全鄉，祈求庇佑合境平安。

永靖謝平安家年華結合在地社團和學校，福德國小五年級13名學童自製洛神花蜜餞，今到謝平安活動擺攤販售來籌措畢業旅遊費用，國立溪湖高中學生卓靖諺與老師捐出自製手工餅乾幫學童圓夢，大小朋友學到了自助助人，也從活動學會敬天與感恩。

神明 湯圓 王惠美 魏應充 謝衣鳯 陳素月 李多慧

延伸閱讀

民進黨彰化縣長「類初選」衝刺 4強周末全力拚民調

影／林俊憲曾文溪後援會成立 麻豆封街造勢

啦啦隊女神李多慧要來了 彰化永靖謝平安家年華眾星雲集

彰化永靖6日點亮平安季 摸彩大獎日本機票

相關新聞

斥資53億打造世界級地標！台中綠美圖今開幕 盧秀燕感動「圓百年夢」

台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒有市立美術館、市立總...

接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

中部地區近日接連發生兩起山難事故，兩名年近７旬的登山客，分別在南投能高安東軍山及台中和平區東卯山登山時，因腳部受傷需要救...

看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元，發現是10月16日從...

2025永靖謝平安家年華封街席開338桌 馬路不夠用…桌子擺到騎樓

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安，今在永靖鄉封街千邀集人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星、啦啦...

AI「聽懂乳牛心情」不再對牛彈琴 彰化福興穀倉展出34項智慧農工科技

彰化縣福興鄉是乳牛的故鄉，經濟部產業技術司今天起兩天，以「未來農場」嘉年華形式，在福興穀倉舉辦展現34項智慧農工科技成果...

全台最大垃圾山難消？台中議員批「僅去化1/5」 環保局說話了

台中大里掩埋場因垃圾堆積如山，被封為「全台最大垃圾山」，市議員張芬郁質疑，環保局最近才啟動打包計畫，卻只計畫一年打包8萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。