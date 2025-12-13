2025永靖謝平安家年華封街席開338桌 馬路不夠用…桌子擺到騎樓

彰化縣深具地方創生特色的永靖謝平安，今在永靖鄉封街千邀集人搓平安圓，隨後席開338桌共享梅花平安宴；味全龍棒球球星、啦啦隊「小龍女」到場，跟地方首長、民代一起搓湯圓，共祈國泰民安，用餐時眾人爭相與球星合影，平添歡樂氣氛。

永靖謝平安源自清代農業社會在歲末秋收後，舉辦答謝神明庇佑的酬神儀式， 921地震後停辦，2019年頂新和德文教基金會創辦人魏應充感念家鄉深具人情味的傳統就此中斷可惜，因此與地方人士共同努力恢復並逐年擴大規模，成為凝聚地方情感、召喚遊子返鄉團聚的重要年度盛事。

今年永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園舉辦永靖謝平安家年華；永安宮主委胡順銎說，首次舉辦擲筊挑戰賽，超過200項好禮吸引約1500人報名參加，為謝平安活動衝人氣。

縣長王惠美今上午從紐西蘭返國，回彰化即馬不停蹄趕到永靖，和永靖鄉長魏碩衛、立法委員陳素月、黃秀芳、謝衣鳯，及味全龍棒球球星陳冠偉、陳子豪、李致霖、「小龍女」李多慧、口水、張晴同台搓湯圓。王惠美肯定頂新和德文教基金會扶植地方社團，鼓勵年輕人返鄉創業催動地方創生，是企業回饋鄉里的模範。

中午梅花平安宴封街長度約380公尺，街道不夠擺桌，擺在永靖街民宅騎樓，家家戶戶快樂團聚用餐，晚上成美文化園推出限定夜間市集、夜間參觀及180秒煙火秀，電視台「超級夜總會」團隊首次到園區帶來精彩表演。

今年永靖謝平安擴大遶境祈福，活動一開始永安宮邀請鄉內各廟宇心36尊神明集合坐鎮，彰化正月軒北管樂團扮仙，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，使謝平安的庇佑更加圓滿並為全鄉祈福，明（14日）36尊神明遶境全鄉，祈求庇佑合境平安。

永靖謝平安家年華結合在地社團和學校，福德國小五年級13名學童自製洛神花蜜餞，今到謝平安活動擺攤販售來籌措畢業旅遊費用，國立溪湖高中學生卓靖諺與老師捐出自製手工餅乾幫學童圓夢，大小朋友學到了自助助人，也從活動學會敬天與感恩。