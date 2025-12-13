耗資17億 台中最老大甲分局改建明年8月動工 預計2029年完工
台中市最老舊的大甲分局，建物超過60年歷史，空間狹窄、辦公環境不佳，十多年來改建聲浪多年不斷，立法委員蔡其昌今日邀集內政部警政署長張榮興等警界及地方人士前往會勘，強調大甲分局地處鬧區，除分局本體建築物改建外，整體基地規劃與公共空間利用同樣重要，未來將納入跨機關、多功能使用的構想，並結合周邊公共設施，提供民眾「一站式」服務。
大甲分局地處火車站前精華地段，目前是由9棟建築物所組成，分別於1966年至1993年興建，而大甲地政事務所於1962年興建，兩單位的建物興建年代久遠，已逾使用年限，台中市府計劃改建大甲分局後，將地政事務所及公托一併列入規劃。
立法委員蔡其昌表示，大甲分局位於大甲鬧區，除警局本身的改建外，整體基地的規劃與公共空間利用同樣重要，目前設計階段經費已由中央補助、地方配合完成，後續工程階段也盼市政府加速辦理，讓中央與地方攜手合作，早日完成大甲分局改建，成為地方新地標。
十多年前地方一度建議遷移至美人山營區用地，但因位置較偏遠，各界意見不一，歷經多年波折，改建計畫迄今總算定案拍板，在地藍綠議員李文傑、楊啟邦、施志昌等人，今年屢次在議會質詢時，都提及大甲分局改建的議題，均期待市府能如期開工與完工，讓大甲站前市容煥然一新。
警政署長張榮興指出，大甲分局與竹東分局情況類似，皆為老舊建築，地方期盼改建的建議也已討論了十幾年，設計階段由中央補助1700萬，如今終於能邁出關鍵一步，令人欣慰，同時感謝地方政府的配合，期待未來能夠給警政同仁更好的工作環境，也帶給鄉親更好的服務。
大甲分局指出，未來一期工程將興建地上6層、地下3層，大樓建地為目前大甲分局旁的平面停車場，大樓完工後，大甲分局員工遷入新廳舍辦公，現有的舊廳舍拆除興建公有停車場。
