廚餘養豬寬限期有變化 彰化申請補助蒸煮廚餘設備案件掛
彰化縣養豬協會今推廣促銷國產豬肉，活動中提到非洲豬瘟衍生禁止廚餘養豬，但短期間內如用廚餘養豬，廚餘必須先合格蒸煮；彰化縣環保局會後回應，疫情變化多端，建議全縣33戶廚餘養豬戶不要申設蒸煮設備，目前申設案件掛0。
縣養豬協會在員林市三和公園舉辦「台灣豬 安心吃-國產豬肉推廣品嘗活動」，社區才藝團隊表演舞蹈炒熱氣氛後，縣養豬協會理事長陳筆輝致詞指出，前一陣子國內爆發非洲豬瘟疫情，網路出現叫民眾不要吃豬肉的錯誤訊息，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，對人體完全無害，國內養豬場都採取高規格防疫措施，政府也做好廚餘餵豬管控政策，確保及時掌握風險、有效阻斷傳染源。
國內僅黑毛豬食用廚餘，彰化縣500多場養豬場、75萬頭毛豬之中有33場、5萬多頭黑毛豬靠廚餘餵養。彰化縣動物防疫所表示，中央禁止廚餘養豬的一年緩衝時間內，可使用合格蒸煮設備消毒廚餘，每套設備12萬元至15萬元，可向政府申請補助。
會後環保局回應說，中央對蒸煮設備及運送車輛都做了嚴格規定和管理，例如運載廚餘的車必須加裝GPS，按照現行政策一年後禁用廚餘養豬，相關設備也都無用武之地，不包括一年之內有任何養豬政策的調整，若喊停就立即停止廚餘養豬，對投入蒸煮等設備成本的農民非常划不來，因此環保局已建議33戶廚餘養豬戶不要申設設備，彰化縣申設件數為0。
