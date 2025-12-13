冷氣團來襲合歡山公路今晚6時預警性封閉 車輛只出不進

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山水晶宮路段結冰，警方在武嶺管制車輛，避免誤闖。圖／仁愛警分局提供
受大陸冷氣團影響，合歡山台14甲線高海拔路段有可能降雪及結冰，公路局下午宣布，今晚6時起合歡山公路實施預警性封閉，明日視路況決定是否開放或限加掛雪鏈車輛通行，提醒用路人提前規劃並攜帶雪鏈。

公路局指出，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段海拔超過3000公尺，受冷氣團與水氣影響，出現固態降水及局部結冰機率高。為維護用路人安全，今晚6時起實施預警性封閉措施，僅允許車輛駛出，不得進入。明天將依天氣及道路狀況，決定是否開放通行或僅限加掛雪鏈車輛行駛。

警方提醒，高山氣候變化迅速且難以預測，管制路段仍會視現況機動調整。依115年合歡山雪季公告規定，若路面積雪或結冰，甲、乙類大客車、超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車禁止進入。

公路局呼籲用路人，雪季期間非必要勿行駛台8線及台14甲線高山路段，務必準備個人防寒裝備及車輛雪鏈，並隨時關注氣象及道路交通資訊。最新路況可透過警廣FM94.5、CMS可變看板、公路局智慧化省道即時資訊網站（https://168.thb.gov.tw）、「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及0800-231-035查詢。

合歡山公路路面結冰，警方在現場疏導示警。圖／仁愛警分局提供
冷氣團 合歡山

