快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資53億打造世界級地標！台中綠美圖今開幕 盧秀燕感動「圓百年夢」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。記者趙容萱／攝影
台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。記者趙容萱／攝影

台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒有市立美術館、市立總圖書館，市民最大缺憾，也是城市建設的不足，終於將這兩大建設合而為一。她強調，綠美圖不只是台中的文化新名片，更盼能成為培育藝術與文學人才的沃土，讓世界看見台中。

今天的開館典禮以「雙館共啟．八方併綻」為主題，象徵市立美術館與市立圖書館雙館能量向外綻放，由優人神鼓「奔騰」揭開序幕，大甲愛樂攜手文華高中舞蹈班演出，熱鬧開館。盧秀燕率市府團隊、設計者日本SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛，與國內外藝文、建築等貴賓共同見證。

盧秀燕指出，長期以來，大家共同心願就是把市立美術館與市立圖書館總館這二大建設蓋起來。也因此經過6年，台中市獨立耗資53億元，終於結合為一，成為綠美圖，今天落成啟用，這是台中文化城市新名片，盼在藝術、閱讀、文化與文學等各方面培育更多人才，也讓更多文學家、藝術家有揮灑的舞台，也盼透過綠美圖這座世界級地標建築，讓世界看見台中。

中美館開館首展「萬物的邀約」，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的多重關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出超過20國、70組藝術家作品。

市圖總館的開館首展「世界的索引」，呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本及奇美博物館、台大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，結合百科精緻的圖版，一窺前人為了解萬物所付出的心力。

台中綠美圖今天下午1時開放公眾入場，詳細活動及開館資訊請上中美館官網及中市圖官網查詢

台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。記者趙容萱／攝影
台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。記者趙容萱／攝影
台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。記者趙容萱／攝影
台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）與日本知名建築師妹島和世（左）、西澤立衛（右）合影。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）與日本知名建築師妹島和世（左）、西澤立衛（右）合影。記者趙容萱／攝影

綠美圖 建築師 盧秀燕 台中

延伸閱讀

台中18米高「角落小夥伴」耶誕樹點燈 盧秀燕：最萌打卡新地標誕生

影／8首長齊聚嘉義中台灣治理平台 盧秀燕：希望新版財劃法早日執行

影／是否比照嘉義市普發六千？ 盧秀燕：台中其實很窮

中台灣8縣市集結 盧秀燕請中央耶誕節前速發財劃法紅包

相關新聞

斥資53億打造世界級地標！台中綠美圖今開幕 盧秀燕感動「圓百年夢」

台中文化新地標「台中綠美圖」今正式開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒有市立美術館、市立總...

接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

中部地區近日接連發生兩起山難事故，兩名年近７旬的登山客，分別在南投能高安東軍山及台中和平區東卯山登山時，因腳部受傷需要救...

台中耶誕嘉年華開跑 18公尺超高耶誕樹成台中車站打卡新地標

2025台中耶誕嘉年華昨（12）日晚間盛大點燈，今年以日本人氣角色IP「角落小夥伴」為主題，在舊台中火車站前廣場打造高達...

好市多來彰化有機會？台化釋出土地招商引爆地方熱議

台化公司董事會昨天決議處分位在彰化市中山路以南的21公頃土地，盼引進符合現世代的大型高科技產業，北側廠區則配合彰化東區擴...

影／台中綠美圖開幕 盧秀燕盼台中站上國際舞台

台中市綠美圖今天開幕，市長盧秀燕在受訪時表示，台中市百年以來，一直沒有自己的市立美術館，也沒有市立總圖書館。大家共同的心...

影／全台首座結合美術館與圖書館 「綠美圖」台中開幕

全台首座結合美術館與圖書館的複合式建築「綠美圖」今天正式開幕，該建築由日本建築師團隊SANAA領軍設計，結合台灣建築團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。