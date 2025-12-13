接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
72歲譚姓男性山友在南投縣仁愛鄉能高安東軍山登山時右腳骨折，空勤直升機今晨順利救回。圖／空勤總隊提供
中部地區近日接連發生兩起山難事故，兩名年近７旬的登山客，分別在南投能高安東軍山及台中和平區東卯山登山時，因腳部受傷需要救援，所幸救援單位及時趕抵現場，順利將傷者送下山並安全送醫。

空勤總隊清泉崗駐地第二大隊第三隊昨天下午接獲救援通報，一名72歲譚姓男性山友在南投縣仁愛鄉能高安東軍山登山時右腳骨折，行動不便急需救援，由於目標區域雲層遮蔽，救援行動延至今天清晨執行，編號NA-702的UH-60M黑鷹直升機起飛前往救援，機組包括正駕駛劉益宏等5人，上午7時22分出動，直升機於7時45分抵達目標區，發現待救者位於山稜線斜坡處。

經黑鷹直升機機組評估能高安東軍山現場後，採用吊掛救援方式，由特搜隊員於7時55分出艙作業，8時5分以吊籃完成傷者吊掛；直升機於8時28分降落清泉崗機場，傷者隨即由救護車送醫治療。

台中市消防局指出，另一起山難則是發生在一行４人登山隊伍中，台中市和平區東卯山登山步道4.7公里處，一名約69歲女性山友滑落邊坡，導致右腳腳踝扭傷，無法行走，12月11日下午1時44分接獲通報，消防局立即派遣和平分隊前往救援,出動消防車3輛、消防人員7名，由小隊長黃來昇率隊。救援人員於下午4時26分抵達現場接觸傷患。

經檢傷確認傷者右腳腳踝扭傷，意識清醒但無法行走。搜救人員以背負方式將傷者運送下山，晚間8時12分抵達登山口，隨後由救護車將傷者送往東勢農民醫院治療。

消防局表示，兩起山難事故中的傷者皆為高齡登山客，且都是因腳部受傷導致行動困難，因而提醒冬季山區地形濕滑，年長者登山應特別注意安全，建議結伴同行、攜帶充足裝備，並評估自身體能狀況。如遇緊急狀況應立即撥打119求援，並保持冷靜等待救援人員抵達。

一名約69歲女性山友前天在和平區東卯山登山步道4.7公里處滑落邊坡，導致右腳腳踝扭傷，無法行走。圖／台中消防局提供
72歲譚姓男性山友在南投縣仁愛鄉能高安東軍山登山時右腳骨折，空勤直升機今晨順利救回。圖／空勤總隊提供
