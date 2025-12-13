快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者看病回來途中，短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元。圖／取自「愛秀水說秀水」
有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者看病回來途中，短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元。圖／取自「愛秀水說秀水」

有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元，發現是10月16日從秀水到彰化市的醫院看病，中午騎機車返家途中，疑遭人尾隨檢舉。警方說，這名長者被檢舉的違規行為，是在不同路段，屬於連續行為，檢舉是有效的。

警方說，民眾檢舉交通違規，同一行為若時間相隔未逾6分鐘且未經過一個路口以上，通常以舉發一次為限；但若時間間隔超過此限制，或警方當場舉發，則可連續開罰。

警方指出，這八張罰單都是集中在10月16日中午時間，相差只有8分鐘，違規地點從彰化市彰馬路、彰秀路、崙美路到彰水路，檢舉時間相隔1到2分鐘，違規項目主要是左轉、右轉未打方向燈及未依標線行駛，到其中7件是彰化警分局轄區，1件是鹿港分局轄區，由於分屬不同路口，8次檢舉案是成立的。

依道路交通管理處罰條例規定，機車未打方向燈在一般道路可處1200至3600元，未依標線行駛則處以600元至1800元不等，如果採基本罰，這名長者噴出近萬元罰鍰。

PO文者說，這名長者只是去醫院回家一趟，短短8分鐘內，在同一路段，竟然連續收到8張交通罰單，令人不禁反思，交通設計與執法方式是否需要更貼近民眾生活？

有網友認為「檢舉魔人太誇張了，看個醫生也要這樣檢舉」，也有人批評「檢舉魔人最好不會違規」、「政府不該放任惡意尾隨跟蹤偷拍的檢舉魔人」，「是不是與人結怨」，但也有人認這長者太誇張了，「8分鐘內竟然違規8次」，認為「長輩應該遵守交通規則才是..」。

不過，警方強調，民眾只要遵守交通規則，就不必擔心被人檢舉，如果對檢舉有疑義也可提出申訴。

彰化 罰單 交通違規

延伸閱讀

因業務量減少關門？彰化市曉陽郵局將裁撤 市仔尾郵局列下一波

彰化市23座公園一年800萬維護 延平公園挖土把手換4次仍壞

騎大重機3分鐘內被開4張罰單 台中車主嘆被罰到很厭世

路口設計藏陷阱！頭份中華路「Y」字路口 方向燈打或不打？

相關新聞

接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

中部地區近日接連發生兩起山難事故，兩名年近７旬的登山客，分別在南投能高安東軍山及台中和平區東卯山登山時，因腳部受傷需要救...

台中耶誕嘉年華開跑 18公尺超高耶誕樹成台中車站打卡新地標

2025台中耶誕嘉年華昨（12）日晚間盛大點燈，今年以日本人氣角色IP「角落小夥伴」為主題，在舊台中火車站前廣場打造高達...

好市多來彰化有機會？台化釋出土地招商引爆地方熱議

台化公司董事會昨天決議處分位在彰化市中山路以南的21公頃土地，盼引進符合現世代的大型高科技產業，北側廠區則配合彰化東區擴...

看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元，發現是10月16日從...

影／「紅到發紫像假的！」武陵農場楓葉落羽松大爆發 觀賞期到12月底

全台賞楓季進入最高峰。位於台中的武陵農場近日迎來楓葉與落羽松的轉色期，滿山紅葉與金黃落羽松交織，景色美不勝收，吸引不少民...

中捷藍線龍井機廠用地幾乎全部取得 土建工程明年可望開工

台中捷運藍線工程持續推進，市府今年6月啟動建設作業，率先展開龍井機廠工程；隨著土建細部設計陸續完成，龍井機廠用地也幾乎全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。