看病返家8分鐘挨8張罰單 長者遭連續檢舉噴近萬元

有民眾在臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，稱有一名長者短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額近萬元，發現是10月16日從秀水到彰化市的醫院看病，中午騎機車返家途中，疑遭人尾隨檢舉。警方說，這名長者被檢舉的違規行為，是在不同路段，屬於連續行為，檢舉是有效的。

警方說，民眾檢舉交通違規，同一行為若時間相隔未逾6分鐘且未經過一個路口以上，通常以舉發一次為限；但若時間間隔超過此限制，或警方當場舉發，則可連續開罰。

警方指出，這八張罰單都是集中在10月16日中午時間，相差只有8分鐘，違規地點從彰化市彰馬路、彰秀路、崙美路到彰水路，檢舉時間相隔1到2分鐘，違規項目主要是左轉、右轉未打方向燈及未依標線行駛，到其中7件是彰化警分局轄區，1件是鹿港分局轄區，由於分屬不同路口，8次檢舉案是成立的。

依道路交通管理處罰條例規定，機車未打方向燈在一般道路可處1200至3600元，未依標線行駛則處以600元至1800元不等，如果採基本罰，這名長者噴出近萬元罰鍰。

PO文者說，這名長者只是去醫院回家一趟，短短8分鐘內，在同一路段，竟然連續收到8張交通罰單，令人不禁反思，交通設計與執法方式是否需要更貼近民眾生活？

有網友認為「檢舉魔人太誇張了，看個醫生也要這樣檢舉」，也有人批評「檢舉魔人最好不會違規」、「政府不該放任惡意尾隨跟蹤偷拍的檢舉魔人」，「是不是與人結怨」，但也有人認這長者太誇張了，「8分鐘內竟然違規8次」，認為「長輩應該遵守交通規則才是..」。

不過，警方強調，民眾只要遵守交通規則，就不必擔心被人檢舉，如果對檢舉有疑義也可提出申訴。