影／「紅到發紫像假的！」武陵農場楓葉落羽松大爆發 觀賞期到12月底

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中的武陵農場近日迎來楓葉與落羽松的轉色期，滿山遍野的紅葉與金黃落羽松交織，圖／武陵農場提供
全台賞楓季進入最高峰。位於台中的武陵農場近日迎來楓葉與落羽松的轉色期，滿山紅葉與金黃落羽松交織，景色美不勝收，吸引不少民眾專程上山朝聖，場方表示，目前正是顏色最繽紛的季節，預計欣賞期可以持續到12月底止。

一早前來武陵農賞楓的遊客夫婦表示，就是聽說這裡的楓葉、落羽松都轉色了，大家覺得想上來看看， 果然非常得美，尤其今天天氣還不錯，讓楓葉的這種紅，紅得好像假的一樣，真是難得看到的景色，很值得來一趟。

來自台南的遊客則說，武陵這邊的楓葉真漂亮，而且應該老欉（老樹），整個農場的氛圍和設計，比那個福壽山還亮麗，而且拍照容易，重點就是不會有陰影的感覺，特別是一清早來看到的這個景色，應該是會最入鏡的時候，不只是楓葉的那一個紅，真的可以……紅到發紫了，一眼望去落羽松一區的整體搭配，武陵完全不輸福壽山。

武陵農場表示，遊客入園嚴格實施管制，每日總入園人數限制為6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人；一日遊客禁止自駕，須搭賞櫻專車、團體巴士或公共運輸，團體需預約平台登記，無個人車證。​​

一般遊客僅限住宿、露營、登山或特定山莊遊客申請車輛通行證；團體遊覽車需預約平台登記，平日限25部大型車、假日減至20部，並須裝GPS；建議遊客多多搭乘賞櫻專車（購買來回套票）或旅遊團，避免無通行證強行進入。

