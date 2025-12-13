台中耶誕嘉年華開跑 18公尺超高耶誕樹成台中車站打卡新地標

2025台中耶誕嘉年華昨（12）日晚間盛大點燈，今年以日本人氣角色IP「角落小夥伴」為主題，在舊台中火車站前廣場打造高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，結合柳綠川沿線多處主題燈飾與裝置藝術，活動將一路展出至明年元旦，展期為歷年最長。

台中市長盧秀燕致詞說，台中耶誕嘉年華展區橫跨舊城核心，從台中火車站前延伸至綠川、柳川，將歷史悠久的舊城區景觀，結合溫馨、歡樂的耶誕燈飾，呈現獨具魅力的城市風貌；台中城市發展起源於舊城區，周邊匯聚眾多傳統小吃、特色餐廳與風格旅宿，非常適合安排小旅行，白天品嘗美食、夜晚賞燈漫步，感受台中獨有的節慶氛圍。

盧秀燕表示，火車站前展區除大型主題燈飾外，還規畫豐富的文創市集與活動內容，沿線「好吃、好喝、好買、好看」，一路展出至明年元旦，歡迎全國民眾把握時間前來台中，走進舒適涼爽的舊城街區，與家人、朋友共度溫馨快樂的耶誕佳節。

新聞局長欒治誼指出，今年耶誕嘉年華推出三大全新亮點，期望為市民帶來「珍甜」又難忘的節慶體驗。首先登場的是全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的「耶誕珍甜」耶誕樹，以經典甜點奶油蛋糕為設計靈感，結合「角落小夥伴」可愛角色點綴，打造18公尺高的夢幻樹型，成為今年最萌、最甜的打卡新地標。

第二大亮點則是「角落小夥伴」大型氣膜裝置首度亮相台中耶誕嘉年華，5位主要角色齊聚登場，展區內還設置多處角色裝置，邀請民眾一邊賞燈、一邊展開尋找小夥伴的溫馨旅程。

欒治誼說明，柳川水舞台設有高達5公尺的「角落小夥伴」大型氣膜，搭配主題水舞燈光秀，從昨晚日起到活動結束，每天下午5時30分至晚間9時30分，每半小時展演一場，透過燈光、水舞與角色造型的結合，為夜間河岸景觀增添層次與亮點。

第三大亮點則在綠川展區，以耶誕老公公為主角，規畫「幸福快遞」與「耶誕之森」兩大主題場景。耶誕老人氣膜現身林間，滿載禮物與祝福，搭配麋鹿燈飾與森林光影效果，營造如童話故事般的夢幻氛圍；涵洞空間則以甜蜜莓粉色光源與水藍雪花燈片，結合燈區設計，呈現耶誕老人乘坐雪橇滑過樹梢的畫面。

新聞局表示，今年活動延續舊火車站前、綠川及柳川三大展區的布展規畫，舊火車站前廣場設置多元化耶誕市集，每周五至週日晚間安排一系列藝文表演，豐富民眾夜間行程，另特別推出「耶誕美食地圖」，蒐羅燈區周邊人氣名店與在地美食，供民眾免費索取，讓賞燈之餘也能深度體驗台中舊城魅力。