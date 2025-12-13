好市多來彰化有機會？台化釋出土地招商引爆地方熱議

台化公司董事會昨天決議處分位在彰化市中山路以南的21公頃土地，盼引進符合現世代的大型高科技產業，北側廠區則配合彰化東區擴大都市計畫案，及台中捷運綠線延伸彰化規畫的兩個站體。台化無疑是這兩大計畫的最大贏家，彰化縣政府強調，只要是有利於彰化發展，都表示歡迎。

1954年由經營之神王永慶、王永在創設的台灣化學纖維公司（簡稱台化），占地70餘公頃，以人造纖維起家，員工曾達四、五千人，提供彰化的可觀就業機會，對彰化發展有極大貢獻，卻也因空汙問題常遭遇抗爭，很多人都譏稱坐火車只要聞到異臭，就知道彰化到了。

後來，台化因轉型將許多生產線移出，員工數更急遽萎縮，廠區汽電共生廠2016年在遭抗爭關爐後，偌大廠區多數閒置，被認為阻礙了彰化北側的發展，也有地方人士爭取輝達公司前來設置台灣總部，或者爭取好市多開設分店，但都不了了之。

沒想到台化在創建70年後，董事會為活化資產，決議通過 將採公開招標或其他招商方式，處分台化所屬彰化市省道中山路南側彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區的21公頃土地，盼引進符合現世代的大型高科技產業。

至於中山路北側土地部分，擬配合台中捷運綠線延伸彰化段所規劃的捷運G22與G23站體，並依照政府規範的開發方式持續與彰化縣府針對彰化市東區擴大都市計畫進行協商，希能達成政府、地方與民間企業三贏的局面。

台化董事會的這項宣布，在地方引爆熱烈話題，很多人樂觀期待，但也認為周邊房市將水漲船高，也有利於目前正推動中的彰化東區擴大都市計畫案，及台中捷運綠線延伸彰化，並認為台化是最大贏家，也有民眾認為，在好市多找不到適合地點在彰化開分店之際，台化公司宣布釋出大筆土地招商，也許可為好市多來彰化開分店帶來機會。

彰化縣政府建設處長陳昌茂說，台化公司對於廠區土地的活化利用，屬於財務規畫，只要有利於彰化的發展，縣府都十分歡 迎，也會積極提供協助；至於引進好市多等產業，則須視土地使用及分區類別，以及地主的意願而定。