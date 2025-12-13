中捷藍線龍井機廠用地幾乎全部取得 土建工程明年可望開工

台中捷運藍線工程持續推進，市府今年6月啟動建設作業，率先展開龍井機廠工程；隨著土建細部設計陸續完成，龍井機廠用地也幾乎全書取得，主線土建工程可望於明年進場施工。捷運工程局表示，藍線將串聯市區與海線核心路廊，結合產業節點，帶動帶狀發展，逐步形塑更便捷的一日生活圈。

捷工局指出，捷運藍線全長約24.78公里，規畫設置20座車站，路線橫跨市中心、海線及主要產業聚落，是台中軌道運輸系統的重要骨幹；目前龍井機廠用地取得已近全數完成，沿線同步規畫15處土地開發基地，盼透過軌道建設與土地開發並進，提升區域發展動能與城市整體機能。

捷工局長蘇瑞文表示，藍線是台中東西向發展的關鍵軸帶，完工後可大幅縮短跨區通勤時間，提升交通效率，並加速市區與海線生活圈整合；市府將以務實、穩健態度推動工程，兼顧進度與品質，讓市民實際感受城市建設成果。

蘇瑞文說明，藍線工程涵蓋土建、機電、軌道、機廠及土地開發等多項系統，相關工程管理與跨機關協調已全面展開；現階段土建細部設計依計畫推動，機廠用地取得進展順利，為明年主體工程施工奠定基礎，市府也將持續以高標準確保工程品質與施工安全。