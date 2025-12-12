台中18米高「角落小夥伴」耶誕樹點燈 盧秀燕：最萌打卡新地標誕生

2025台中市耶誕嘉年華今晚登場，由市長盧秀燕為舊火車站前廣場上、以日本人氣角色IP「角落小夥伴」為主題的18公尺高「耶誕珍甜」耶誕樹點燈，揭開序幕；柳綠川沿岸更設置不同主題水舞燈光秀，活動持續到明年元旦，展期歷年最長。

盧秀燕說，台中市耶誕嘉年華讓民眾最期待，耶誕燈會從舊車站延伸至綠川、柳川，有18公尺高的耶誕樹，光彩奪目，舊城區也有傳統美食。今年是角落小夥伴更好看，集合燈光水舞，大小朋友都喜歡。

新聞局長欒治誼說，今年三大亮點，「耶誕珍甜」耶誕樹，以「奶油蛋糕」為靈感，點綴「角落小夥伴」可愛的粉圓角色；其次是以氣膜裝置亮相台中耶誕的「角落小夥伴」5隻角色一起亮相，展區還有隱藏版的角落小夥伴「多個角色」，歡迎大家展開尋找小夥伴的溫馨旅程。

柳川水舞台則有5公尺的「角落小夥伴」大型氣膜，搭配主題水舞燈光秀；綠川展區以耶誕老公公為主角的「幸福快遞」及「耶誕之森」；涵洞則以甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片，延伸「雪花光廊」；還有「歡樂迎光」、「喜樂微光」等主題，耶誕老人乘坐著雪橇輕盈滑過樹梢，迎向耶誕佳節。