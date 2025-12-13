聽新聞
台中市政路延伸2期工程延宕 市府換廠商追繳1.5億元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市市政路延伸工程二期施工進度落後約30%，市府催促廠商趕工無果，撤換廠商並追回預付款。圖／台中市政府提供
台中市市政路延伸工程二期施工進度落後約30%，市府催促廠商趕工無果，撤換廠商並追回預付款。圖／台中市政府提供

台中市「市政路延伸工程」第二期因萬德營造長期落後，市府三度限期改善未果，導致進度延宕近3成。市府終止契約，改由春原營造全面接手，並追回萬德營造1億5748萬餘元預付款，強調不良履約零容忍，並要求春原提出趕工計畫，力拚明年底完工。

「市政路延伸工程」第2期由春原營造與萬德營造共同承攬，但萬德負責部分進度持續落後，市府自10月28日以來三度發文限期改善，仍未見趕工作為，11月甚至無故未進場，工程進度落後約30％。

市府同意春原依共同投標協議書接手萬德契約，停止與萬德的合作。

建設局表示，第2期工程施作中，仍會朝明年底完工的方向努力，已要求春原提出趕工、補強及尋找新協力廠商的具體計畫，以減少延誤對路網效益的衝擊。

建設局指出，「市政路延伸工程」第1標（工業區一路至安和路段）已於今年5月通車，成功紓解台灣大道交通；第2標（安和路至環中路段）需跨越國道、高鐵及筏子溪，施工難度高，春原負責73.7％、萬德負責26.3％。

建設局說，萬德營造未依契約履行進度，累計開罰15次、金額逾18萬元。市府並函請連帶履約保證銀行追回工程預付款1億5748萬餘元，並加計年息5％利息，捍衛市民權益。局長陳大田強調，不良履約零容忍！

建設局表示，市政路延伸工程是市民等待逾20年的重大交通建設，歷經造價提高、地主意見分歧及施工難度等挑戰，市府協調四百多名地主同意施作，投入經費超過76億元。

第2期工程於2024年1月底動工，全長1.2公里，主要打通七期至工業區，也作為捷運藍線施工期間替代道路。

依今年11月進度，預定49.5％、實際僅39.6％，市府將全力督促趕工。

