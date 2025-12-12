快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

傳遞馬告馨香 2025炫日芬續寫馬告香氛生活公益回饋

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
炫日芬品牌創辦人陳炫良（右）長期支持信義鄉人和國小學童的課後輔導與晚餐經費。業者提供
在追求生活美學與感官享受，傳遞用香文化的同時，台灣「炫日芬Hsuan Ri Fen」香氛品牌，始終將產業文化永續與社會責任視為品牌的生命線。品牌將旗下馬告香水香氛及個人清潔沐浴系列產品，聚焦為馬告香氛生活公益回饋的品項，連續四年透過銷售盈餘，回饋給品牌初期發展馬告原料供應產區的信義鄉布農部落。

品牌創辦人陳炫良表示，這是源自於土地的香遇，當每一次與台灣原鄉馬告香氣嗅覺接觸的那一刻，都是一種美好的相遇。透過香氣味道紀錄與這片土地的故事，

「炫日芬Hsuan Ri Fen」以永續為核心，品牌從2022年起，將旗下馬告香水香氛及個人清潔沐浴系列產品，聚焦為馬告香氛生活公益回饋的品項，透過銷售盈餘回饋給品牌初期發展馬告原料供應產區信義鄉布農部落。

陳炫良回顧，初始接觸台灣原香馬告香料，是在日月潭風景區管理處攜手支持下，透過產業共好與部落族人，共同發展出馬告觀光旅行模組，其內容涵蓋了文化、生活、觀光產業等產業鏈，進一步促成地方經濟創生。

深化對南投信義鄉人和國小及馬告原鄉承諾，實踐「從產地到生活，讓美好永續循環」教育與文化傳承，長期支持對信義鄉人和國小學童的課後輔導與晚餐經費，是炫日芬社會責任的核心。陳炫良相信，最好的永續就是投資在下一代。

「您的每一次選擇，都在共創永續」陳炫良強調，炫日芬的馬告香氛，承載的從來不只是美好的氣味，更是對土地、對人文、以及對未來的責任。

炫日芬誠摯邀請每一位消費者，透過每一次購買與使用，共同成為這份永續回饋循環中的重要一環。讓大家一同以馨香的力量，為這片美麗的土地和原鄉的孩子們，續寫更美好、更長遠的未來。 ​

