村里民大會拒成時代的眼淚 民眾歌舞聯歡 吃美食、摸彩

村里民大會過去是民眾反映公共事務的重要場合，發通知就自動報到，人聲鼎沸，常見民代跑攤；但隨時代轉變式微，為促進地方交流，村里長煞費苦心，拜託居民參加，甚至辦摸彩、送紀念品、有歌舞表演等提高誘因，就怕變成時代的眼淚。

「卡早免出嘴，一張通知單，人攏來啊！」水里鄉頂崁村已任6屆村長的賴清元說，以前開村民大會不用費心，出席率都能達標，人很多，反映村內事務或聊天互動，地方向心力強，村辦公室則有經費清溝修路或買設備。

當年居民樂意參與，村里民大會人聲鼎沸，民代也常來參與宣揚政績，但時代演進，越來越少人參加，南投市軍功里長吳安妮說，現在通訊發達，只要打通電話、發訊息就能反映問題，也能開群組討論，不像以前要透過里民大會討論公共事務。

賴清元說，今年南投就20村里有辦大會，他們是其中之一，為吸引參加，他自掏腰包準備紅包及獎品摸彩，還有警政宣導送紀念品，最後出席率仍不到3成未達補助標準；而鄉下人口凋零、外移，年長居民行動不方便，也是出席率下滑主因。

彰化縣不辦村里民大會狀況更顯著，溪湖鎮近年只辦1場里民大會，公所表示，現在反映管道多，多直接找公所，所以沒重大事項就不開，近年唯一一場就是鎮內要興建沼渣沼液場，才開里民大會表達立場讓縣府知道地方意見。

而為提高民眾參與誘因，北斗鎮索性結合端午、中秋、歲末年終三大傳統節日，改為舉辦聯合里民大會，公所表示，大會當天有摸彩、歌舞表演及免費美食，各地村里民參加活動時可順便向課室人員反映事情，不過參加者大多都忙著聯歡。