村里民大會式微 南投擬修法催人氣

聯合報／ 記者賴香珊簡慧珍／連線報導
民眾參與村里民大會意願低落，大都會結合宣導活動等送紀念品，藉此提高出席率。圖／南投縣政府提供
隨人口型態改變，通訊發達，近年民眾參與村里民大會意願低落，南投縣263個村里，今年僅20村里召開，為鼓勵民眾參與公共事務，縣府討論修正補助辦法，擬放寬補助標準，並將補助金額提高至15萬元。彰化縣府未統計舉辦場次，但表示近年感覺越辦越少。

「南投縣各鄉鎮市村里民大會建議執行經費補助辦法」已逾10年未調整，不少村里長反映因人口結構改變，通訊發達，居民參與村里民大會意願低落，現行補助辦法規定的出席率難以達成，補助看得到領不到，經費用途受限也不好用。

民政處統計發現，全縣13鄉鎮市共263個村里，但今年僅20村里舉辦，召開率不到1成，有辦理的出席率又僅落在1至2成，因此只有5個村里有達到補助門檻，顯示既有補助辦法已不符合現今社會實務狀況。

民政處建議調整村里民大會出席率補助標準，將現行300戶以下出席率應逾4成、301至600戶以下應逾3成、601至900戶以下應逾2成、900戶以上應逾1成，放寬改採「出席戶數應逾2成」或「出席人口數應逾1成」擇一計算方式。

此外，現行辦法規定村里民大會補助經費最高上限12萬元，且僅能使用在公用設備購置、小型工程或公共工程配合款等。

為鼓勵地方申請召開村里民大會，規畫將補助提高至15萬元，並擴充補助適用範圍，將納入村里辦理研習活動，讓里長有更大空間運用，以吸引更多民眾參與地方事務。

彰化縣民政處則表示，縣內各村里舉辦里民大會不需向縣政府申請核備，縣府未統計村里民大會舉辦場次，對舉辦狀況也有限，但「感覺上」舉辦的越來越少，最近幾年僅零星幾場。

