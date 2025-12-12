「五迷」看過來！五月天12/27開唱 台中限定「寵粉打卡點」曝光

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站12月27日起在洲際棒球場登場，中市府攜手五月天推出五大打卡點，包含台中公園、夏綠地公園、捷運綠線、文化資產園區及公車彩繪。新聞局長欒治誼說，歡迎探訪這五大期間限定風景。

欒治誼說，象徵五月天團員的五顆巨型「因為你所以五球」首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上耶誕帽」增添節慶氣息，設置於台中公園日月湖面，與湖心亭相互映襯，尤其夜間亮燈後，色彩倒映湖面，別有氛圍；夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，與台中國家歌劇院相映成景。

欒治誼指出，今年城市行銷的另一個重點落在捷運綠線，松竹站率先變身為五月天主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上；高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，歡迎五迷搭乘捷運收集五月天在台中的專屬回憶。

此外，「MAYDAYLAND in Taichung」特展將於今年12月19日至明年1月4日在台中文化資產園區登場，以沉浸式方式呈現五月天的經典記憶。另，還有14條市區公車路線換上主題彩繪，化身為「MAYDAYLAND 公車」，分布於台灣大道、台中車站、台中公園、崇德路、文心路與高鐵台中站等主要動線，包含 3、25、52、56、59、61、77、81、105、241、301、303、308、700 路；而 300、309、310 等雙節公車也同步換上主題視覺。

觀旅局攜手在地友善店家推出「大玩台中」演唱會期間限定優惠，12月25日起至明年1月4日，持有演唱會任一場次門票，即可於多家美食、伴手禮、旅宿與商圈店家享受專屬優惠 https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10006 。